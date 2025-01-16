ВСУ продолжают решительно давать отпор оккупантам: на фронте произошло 118 боевых столкновений – Генштаб

Завершаются тысяча пятьдесят седьмые сутки широкомасштабной войны, которую Россия ведет против Украины. Наши защитники продолжают решительно давать отпор попыткам врага продвинуться в глубину украинской территории. Самые ожесточенные бои идут на Покровском направлении.

Видео дня

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в сводке 15 января по состоянию на 22:00. Отмечается, что всего с начала суток на фронте произошло 118 боевых столкновений.

Российские обстрелы

Захватчики нанесли по территории Украины один ракетный и 33 авиационных удара, применили 44 ракеты и сбросили 46 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения более 900 дронов-камикадзе и произвели более 4,4 тысячи обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении противник дважды штурмовал позиции наших подразделений в районах Волчанска и Тихого.

На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия в районах населенных пунктов Кондрашовка, Загрызово, Тополя и Петропавловка, где украинские защитники остановили пять вражеских атак.

На Лиманском направлении российские захватчики 16 раз атаковали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Копанки, Новосергеевка, Твердохлебово, Макеевка, Колодца, Терны и Григорьевка. Два боестолкновения продолжаются до сих пор. Вражеская авиация нанесла удары НАРами по Зеленой Роще.

На Краматорском направлении враг штурмовал позиции наших защитников вблизи Ступочек, Часового Яра и Предтечиного. Силы обороны отразили шесть атак захватчиков. Кроме того, враг нанес авиаудары по Миньковке и Временному Яру.

В Торецком направлении россияне 9 раз штурмовали позиции украинских подразделений в районах Белой Горы, Торецкого и Крымского. Враг нанес авиаударов КАБами по Краматорску, Иванополью, Дружковке, Константиновке и Петровке.

На Покровском направлении от начала суток противник атаковал в районах населенных пунктов Барановка, Миролюбовка, Луч, Новый Труд, Шевченко, Удачное, Котлино, Петропавловка, Старые Терны, Янтарное, Елизаветовка, Лисовка, Зеленое, Зверевое, Успеновка, Андреевка и Андреевка. Наши защитники остановили 41 штурмовое действие противника. Еще шесть атак продолжаются до сих пор. Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, было обезврежено 340 окупантов, из них 129 - безвозвратно. Также уничтожены два танка, 10 единиц автомобильной техники, один миномет, средство РЭБ, два боевых бронированных автомобиля, один БРМ. К тому же повреждены два танка и пять автомобилей и три орудия россиян.

На Новопавловском направлении враг четырежды пытался прорвать оборону наших защитников в районе Времивки. Три боя еще продолжаются.

На Ореховском направлении враг четырежды атаковал позиции наших защитников в направлениях Малой Токмачки, Новоандреевки и Щербаков. По Пятихаткам враг бил НАРами.

На Курском направлении с начала суток произошло 15 боеприкосновений, все атаки уже отбиты. Враг нанес десять авиаударов применив 15 КАБов, совершил более 300 обстрелов.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские воины накануне, 14 января, снизили численность российской оккупационной армии на 1580 захватчиков. Уничтожены также 400 единиц военной техники и вооружений. Общие потери России в живой силе за время полномасштабного вторжения составили 812 670 человек.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!