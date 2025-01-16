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ВСУ продолжают решительно давать отпор оккупантам: на фронте произошло 118 боевых столкновений – Генштаб

Надежда Данищук
War
4 минуты
69
ВСУ продолжают решительно давать отпор оккупантам: на фронте произошло 118 боевых столкновений – Генштаб

Завершаются тысяча пятьдесят седьмые сутки широкомасштабной войны, которую Россия ведет против Украины. Наши защитники продолжают решительно давать отпор попыткам врага продвинуться в глубину украинской территории. Самые ожесточенные бои идут на Покровском направлении.

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Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в сводке 15 января по состоянию на 22:00. Отмечается, что всего с начала суток на фронте произошло 118 боевых столкновений.

Российские обстрелы

Захватчики нанесли по территории Украины один ракетный и 33 авиационных удара, применили 44 ракеты и сбросили 46 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения более 900 дронов-камикадзе и произвели более 4,4 тысячи обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении противник дважды штурмовал позиции наших подразделений в районах Волчанска и Тихого.

ВСУ продолжают решительно давать отпор оккупантам: на фронте произошло 118 боевых столкновений – Генштаб

На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия в районах населенных пунктов Кондрашовка, Загрызово, Тополя и Петропавловка, где украинские защитники остановили пять вражеских атак.

ВСУ продолжают решительно давать отпор оккупантам: на фронте произошло 118 боевых столкновений – Генштаб

На Лиманском направлении российские захватчики 16 раз атаковали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Копанки, Новосергеевка, Твердохлебово, Макеевка, Колодца, Терны и Григорьевка. Два боестолкновения продолжаются до сих пор. Вражеская авиация нанесла удары НАРами по Зеленой Роще.

ВСУ продолжают решительно давать отпор оккупантам: на фронте произошло 118 боевых столкновений – Генштаб

На Краматорском направлении враг штурмовал позиции наших защитников вблизи Ступочек, Часового Яра и Предтечиного. Силы обороны отразили шесть атак захватчиков. Кроме того, враг нанес авиаудары по Миньковке и Временному Яру.

ВСУ продолжают решительно давать отпор оккупантам: на фронте произошло 118 боевых столкновений – Генштаб

В Торецком направлении россияне 9 раз штурмовали позиции украинских подразделений в районах Белой Горы, Торецкого и Крымского. Враг нанес авиаударов КАБами по Краматорску, Иванополью, Дружковке, Константиновке и Петровке.

ВСУ продолжают решительно давать отпор оккупантам: на фронте произошло 118 боевых столкновений – Генштаб

На Покровском направлении от начала суток противник атаковал в районах населенных пунктов Барановка, Миролюбовка, Луч, Новый Труд, Шевченко, Удачное, Котлино, Петропавловка, Старые Терны, Янтарное, Елизаветовка, Лисовка, Зеленое, Зверевое, Успеновка, Андреевка и Андреевка. Наши защитники остановили 41 штурмовое действие противника. Еще шесть атак продолжаются до сих пор. Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, было обезврежено 340 окупантов, из них 129 - безвозвратно. Также уничтожены два танка, 10 единиц автомобильной техники, один миномет, средство РЭБ, два боевых бронированных автомобиля, один БРМ. К тому же повреждены два танка и пять автомобилей и три орудия россиян.

ВСУ продолжают решительно давать отпор оккупантам: на фронте произошло 118 боевых столкновений – Генштаб

На Новопавловском направлении враг четырежды пытался прорвать оборону наших защитников в районе Времивки. Три боя еще продолжаются.

ВСУ продолжают решительно давать отпор оккупантам: на фронте произошло 118 боевых столкновений – Генштаб

На Ореховском направлении враг четырежды атаковал позиции наших защитников в направлениях Малой Токмачки, Новоандреевки и Щербаков. По Пятихаткам враг бил НАРами.

ВСУ продолжают решительно давать отпор оккупантам: на фронте произошло 118 боевых столкновений – Генштаб

На Курском направлении с начала суток произошло 15 боеприкосновений, все атаки уже отбиты. Враг нанес десять авиаударов применив 15 КАБов, совершил более 300 обстрелов.

ВСУ продолжают решительно давать отпор оккупантам: на фронте произошло 118 боевых столкновений – Генштаб

Как сообщал OBOZ.UA, украинские воины накануне, 14 января, снизили численность российской оккупационной армии на 1580 захватчиков. Уничтожены также 400 единиц военной техники и вооружений. Общие потери России в живой силе за время полномасштабного вторжения составили 812 670 человек.

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