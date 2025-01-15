Минус 1580 оккупантов и более полусотни артсистем: в Генштабе рассказали о новых потерях армии Путина

Украинские воины накануне, 14 января, уменьшили численность российской оккупационной армии на 1580 захватчиков. Уничтожены также 400 единиц военной техники и вооружений.

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Только артиллерийских систем Россия за сутки потеряла более полусотни. Об этом говорится в утреннем сообщении Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Вместе с отминусованными 1580 оккупантами за сутки общие потери России в живой силе за время полномасштабного вторжения достигли 812 670 человек.

Уничтожены также 400 единиц военной техники и вооружений.

В частности, россияне потеряли 13 танков (в общей сложности уничтожено 9 780 единиц), 22 боевые бронированные машины (20 348), 52 артиллерийские системы (21 975) и два средства ПВО (1 046).

РСЗО (1262), самолетов (369), вертолетов (331), крылатых ракет (3 018), а также кораблей/катеров (28), подводных лодок (1) и спецтехники (3 696) враг накануне не терял.

Вместо этого уничтожены 107 БПЛА оперативно-тактического уровня (22 383) и 204 единицы автомобильной техники и автоцистерн (33 995).

Напомним, в СБУ и Генштабе подтвердили массированную атаку на РФ в ночь на 14 января. В ряде российских регионов взрывы звучали на химкомбинатах, НПЗ, поражены также склады военного аэродрома "Энгельс".

Также сообщалось, что в России похвастались ударом по "натовскому радару" в Украине. Однако выяснилось, что оккупанты уничтожили зенитный комплекс из КНДР.

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