Силы обороны остановили 62 атаки врага на Покровском направлении, поражен командный пункт оккупантов – Генштаб

За прошедшие сутки на фронте произошло 115 боевых столкновений, защитники Украины отразили более шести десятков вражеских атак только на Покровском направлении. Ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили командный пункт и шесть других важных объектов российских захватчиков.

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О ситуации на передовой сообщил Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке на 23 января. По уточненной информации, вчера войска РФ нанесли по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара с применением четырех ракет, а также 74 авиаудара, сбросив 116 КАБов.

Кроме этого, оккупанты осуществили более 5200 обстрелов (117 из реактивных систем залпового огня) и задействовали для поражения 2487 дронов-камикадзе.

Из авиации враг бил по районам населенных пунктов Великая Писаревка, Ромашково, Великая Березка, Старая Гута Сумской области; Муравьи – Черниговской; Северск, Бондарное, Сухой Яр, Константиновка, Малиновка, Зеленое Поле, Гродовка, Новоселка, Андреевка, Константинополь, Раздольное – Донецкой; Темировка – Запорожской; Берислав – Херсонской.

Накануне на Купянском направлении оккупанты атаковали семь раз неподалеку от Лозовой, Загрызово и Петропавловки; на Лиманском – 11 раз, пытались вклиниться в нашу оборону вблизи Первомайского, Новосергеевки, Зеленой Долины, Кузьмино, Зеленого Гая, Заречного, Ямполевки и в Серебрянском лесу.

На Краматорском направлении войска агрессора совершили две атаки в районе Часова Яра, на Торецком – 14 атак в районе Торецка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 62 штурма и наступления оккупантов вблизи населенных пунктов Зеленое Поле, Миролюбовка, Елизаветовка, Лысовка, Леонтовичи, Зверево, Покровск, Новосергеевка, Котлино, Андреевка, Шевченко, Дачное, Улаклы и в направлениях Янтарного, Проминя, Зеленого. Враг активно применял бомбардировочную и штурмовую авиацию по населенным пунктам и позициям наших войск.

На Новопавловском направлении подразделения армии РФ атаковали пять раз вблизи населенных пунктов Константинополь и Времевка, на Приднепровском – трижды безуспешно пытались вытеснить с занимаемых позиций подразделения ВСУ, отступили с потерями.

В рамках операции в Курской области РФ за прошедшие сутки украинские защитники отбили девять вражеских атак. Российские войска нанесли 21 авиаудар, сбросив 34 КАБа, а также совершили 377 обстрелов, в том числе девять – из РСЗО.

На Харьковском, Северском, Ореховском, Гуляйпольском направлениях агрессор наступательных действий не проводил. На Волынском и Полесском признаков формирования его наступательных группировок не обнаружено. На границе с Черниговской и Сумской областями враг с территории РФ активно применяет артиллерию и ударные дроны по районам украинских населенных пунктов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Силах обороны рассказали, что российская оккупационная армия увеличила свой контингент для атак на Часов Яр в Донецкой области. В частности, еще несколько подразделений присоединились к 98-й воздушно-десантной дивизии ВС РФ, продолжаются тяжелые бои в городской застройке.

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