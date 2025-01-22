Силы обороны остановили более 60 атак на Покровском направлении: в Генштабе рассказали о ситуации. Карта

За минувшие сутки на всей линии фронта зафиксировано 121 боевое столкновение. Половину из них отразили воины, сдерживающие продвижение российских войск на Покровском направлении.

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Также достаточно активные бои накануне шли на Купянском и Лиманском направлениях. О ситуации на передовой по состоянию на 08:00 22 января рассказали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

"Ситуация на фронте остается сложной. Противник, используя свое превосходство в живой силе и технике, непрерывно атакует наши позиции. Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери. В общем за прошедшие сутки зафиксировано 121 боестолкновение", – отмечено в сводке.

По данным Генштаба, накануне враг нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара с применением четырех ракет, а также 70 авиаударов, сбросив 90 КАБ. Кроме этого, совершил более шести тысяч обстрелов, в том числе 151 – из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражения 2899 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности, в районах населенных пунктов Гремяч, Славгород, Середина Буда, Муравьи, Бучки, Волчанские Хутора, Глушковка, Надия, Новосергеевка, Ступочки, Майское, Дружба, Константиновка, Торецк, Новоандреевка.

"За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 16 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два пункта управления, четыре склада, два артиллерийских средства и еще один важный объект противника", – добавили в Генштабе.

На Харьковском направлении враг один раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников близ Волчанска.

На Купянском направлении вчера произошло 10 атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника неподалеку от Двуречной, Петропавловки, Лозовой, Кутьковки и Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 13 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Копанки, Терны и Колодязи.

На Северском направлении противник проводил наступательные действия в районе Ивано-Дарьевки, всего была отбита одна атака.

На Краматорском направлении оккупанты шесть раз атаковали в районах населенных пунктов Часов Яр и Федоровка.

На Торецком направлении враг совершил шесть атак в районе Торецка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 61 штурмовое действие агрессора в сторону населенных пунктов Водяное Второе, Зеленое Поле, Елизаветовка, Гришино, Новосергеевка, Петропавловка, Миролюбовка, Проминь, Мирноград, Новый Труд, Покровск, Зверево, Успеновка, Славянка, Срибное, Шевченко, Андреевка, Улаклы, Янтарное, Дачное.

На Новопавловском направлении противник за прошедшие сутки совершил восемь атак в направлениях Времевки, Константинополя и Великой Новоселки.

На Ореховском направлении оккупационные войска один раз штурмовали позиции Сил обороны в районе населенного пункта Каменское.

"Наши воины прилагают усилия для недопущения продвижения противника в глубину украинской территории, успешно отразили три наступательных действия врага на Приднепровском направлении", – отметили в Генштабе.

На Гуляйпольском направлении за прошедшие сутки враг активных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. Вчера враг нанес 23 авиаудара, сбросив при этом 31 КАБ, совершил 450 обстрелов, в том числе 16 – из РСЗО. Украинские защитники отразили семь штурмовых действий захватчиков.

"Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу", – подчеркнули в Генштабе.

Напомним, накануне потери российских захватчиков составили 1950 человек. Также украинские воины обезвредили 11 танков, 8 боевых бронированных машин, 60 артиллерийских систем, 141 БПЛА оперативно-тактического уровня, 155 автомобилей и единицу спецтехники оккупантов.

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