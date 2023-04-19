Силы обороны отбили более 40 атак врага, оккупанты развернули госпиталь в доме культуры в Луганской области — Генштаб

Российские оккупационные войска 19 апреля концентрировали основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За сутки на этих направлениях украинские воины отбили более 40 атак врага.

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Тем временем Россия продолжает нести значительные потери, в Луганской области под госпитали оккупанты переоборудуют даже местные дома культуры. Об этом говорится в вечерней оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Российские захватчики не оставляют попыток выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей. На нескольких горячих направлениях в течение 19 апреля не утихали ожесточенные бои.

"Противник, ценой больших потерь, продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение суток на указанных участках фронта отражены более 40 атак врага. Самые ожесточенные бои ведутся за Бахмут и Марьинку", – отмечено в сводке.

Между тем, на временно оккупированной части Луганщины, в селе Кабычевка, оккупанты решили развернуть военный госпиталь на 40 коек в сельском доме культуры.

"В новосозданное медицинское учреждение захватчиков до конца недели планируется прибытие российских военных врачей", – отмечается в сводке.

Тем временем в Херсонской области местное население захватчики используют как "живой щит".

"В городе Скадовск Херсонской области, по состоянию на 18 апреля, российские оккупанты начали заставлять всех коллаборантов и сотрудничающих с ними подписать обязательства по запрету выезда за пределы района", – пояснили в Генштабе.

За сутки авиация Сил обороны Украины за сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и 2 склада боеприпасов противника.

Российские же оккупационные войска за сутки нанесли 3 ракетных и 37 авиационных ударов по позициям украинских войск и гражданской инфраструктуре. В частности, россияне атаковали Украину 12 БпЛА типа "Шахед-136". 10 из них были уничтожены защитниками Украины.

Кроме того, враг совершил 57 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Не снижается угроза ракетных ударов по всей территории Украины.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. В течение суток противник совершил обстрелы населенных пунктов Бояро-Лежачи, Искрисковщина, Волфино, Екатериновка и Кондратовка Сумской области, а также Стрелечья, Огурцово, Волчанск, Петропавловка, Караичное, Землянки и Отрадное в Харьковской области.

На Купянском направлении вражеским артиллерийским обстрелам подверглись Красное Первое, Новомлынск, Двуречная, Западное и Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении противник пытался улучшить тактическое положение, вел безуспешные наступательные действия в районе южной окраины населённого пункта Кременная. Артиллерийские обстрелы были совершены врагом по Стельмаховке, Невскому, Диброве, Кузьмино, Белогоровке Луганской области и Ивановкеи Верхнекаменскому на Донетчине.

В Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. От вражеских обстрелов пострадали Федоровка, Васюковка, Миньковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Предтечино, Константиновка, Дружковка, Александро-Шультино, Белая Гора, Дружба и Зализное Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах Авдеевки, Водяного и Первомайского Донецкой области, успеха не имел. Обстрелял, в частности, Новокалиново, Авдеевку, Нетайлово, Первомайское и Невельское.

На Марьинском направлении в течение суток наши защитники отразили многочисленные вражеские атаки в районах Марьинки и Победы Донецкой области. Вражеским обстрелам подверглись Красногоровка, Георгиевка и Новомихайловка.

На Шахтерском направлении в течение текущих суток враг безуспешно пытался вести наступательные действия в районе Угледара. Обстреливал Угледар, Новоукраинку и Великую Новоселку Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. В то же время, в течение суток российские войска произвели обстрелы более 30 населенных пунктов. Среди них – Времовка, Новополье Донецкой области; Бурлацкое, Малиновка, Зализнычное, Малые Щербаки и Каменское Запорожской области; Гавриловка, Берислав, Веселое, Антоновка Херсонской области и город Херсон.

Напомним, утром 19 апреля в Генштабе обновили данные о потерях России в войне против Украины. Накануне ВСУ ликвидировали 620 оккупантов, а также 4 танка и 9 артсистем.

Следовательно, безвозвратные потери врага в живой силе достигли 183 750 российских оккупантов.