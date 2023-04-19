ВСУ ликвидировали за сутки 620 оккупантов, уничтожены 4 танка и 9 артсистем: данные Генштаба

С начала полномасштабной войны в Украине российская оккупационная армия потеряла уже более 183,7 тыс. человек убитыми. Также войска РФ лишились тысяч единиц военной техники.

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Только за прошедшие сутки, 18 апреля, украинские военнослужащие "демилитаризировали" около 620 оккупантов. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

В течение суток были уничтожены 4 танков, 12 боевых бронированных машин и 9 артиллерийских систем. Общие потери врага составляют 3665 танков, 7110 ББМ и 2819 артсистем.

Также российские террористы потеряли с начала войны 538 единиц реактивных систем залпового огня и 285 системы противовоздушной обороны.

Общие потери россиян увеличились до 308 самолетов, 293 вертолетов и 2376 БПЛА. С начала войны силы противовоздушной обороны уничтожили 911 российских крылатых ракет.

Кроме того, ВСУ потопили за время войны уже 18 российских кораблей и катеров, а также утилизировали 5692 единиц автомобильной техники и автоцистерн и 330 – специальной техники.

Напомним, под Иркутском в России обнаружено очередное кладбище российских террористов. Там похоронены наемники ЧВК "Вагнер".

Ранее сообщалось, что в России закончились желающие воевать в Украине, мужчины массово уезжают из РФ. По разным оценкам, из страны сбежало от 500 тыс. до 1 млн мужского населения. Российский диктатор Владимир Путин ответил на столь массовую эмиграцию введением электронных повесток.

Как сообщал OBOZREVATEL, государство-террорист Россия продолжает мобилизовать на войну против Украины оккупантов. По оценкам государственного фонда "Защитники отечества", который поддерживает участников так называемой "СВО", через войну в Украине пройдут не меньше 750 тыс. россиян.

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