В России признались, сколько солдат планируют бросить на войну против Украины: цифры указал фонд, возглавляемый племянницей Путина

Государство-террорист Россия продолжает мобилизовать на войну против Украины оккупантов. По оценкам государственного фонда "Защитники отечества", который поддерживает участников так называемой "СВО", через войну в Украине пройдут не меньше 750 тыс. россиян.

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Примечательно, что этот фонд возглавляет двоюродная племянница кремлевского диктатора и убийцы Анна Цивилева. Об этом сообщает Telegram-канал "Можем объяснить".

Презентация фонда предназначена для внутреннего пользования, однако основные изложенные факты появились в сети. Точная численность российской группировки в Украине неизвестна. Однако один из слайдов презентации свидетельствует о том, что в РФ готовятся задействовать в войне против нашей страны огромное количество оккупантов.

Фонд племянницы Путина прогнозирует, что общая численность ветеранов в РФ после войны против Украины достигнет цифры в 750 тыс. человек. При этом отмечается, что по состоянию на 1 февраля 2023 года статус "ветеран СВО" получили уже 72,3 тыс. военных преступников.

Кроме того, в РФ считают, что после войны против Украины инвалидность получат 15,7 тыс. путинских террористов. Однако уже 1536 человека получили инвалидность.

Аналитики полагают, что после 14 месяцев войны против Украины в РФ появится больше ветеранов боевых действий, чем после 10 лет войны в Афганистане. Эту войну, по официальным данным, прошли около 620 тысяч человек, а за 12 лет в обеих Чеченских кампаниях поучаствовали не меньше 600 тыс. россиян.

К слову, по данным портала "Медиазона", в рамках так называемой "частичной" мобилизации осенью 2022 года в российскую армию призвали 492 тыс. человек. Примечательно, что это числе в полтора раза больше от того, количества, о котором россиянам врал диктатор Путин.

Напомним, в России закончились желающие воевать в Украине, мужчины массово уезжают из РФ. По разным оценкам, из страны сбежало от 500 тысяч до 1 млн мужского населения. Российский диктатор Владимир Путин ответил на столь массовую эмиграцию введением электронных повесток.

Ранее сообщалось, что в российском Оренбурге рекламу набора контрактников в российскую армию установили возле кладбища. Символизм подобного размещения оценил один из местных блогеров, которого место размещения борда возмутило.

Как писал OBOZREVATEL:

– Недавно "мобики" из Иркутской области пожаловались Путину на беззаконие военных командиров. Они рассказали, что их "бросают на убой" со словами "идите и сдохните".

– В одном из перехватов, опубликованных ГУР МО Украины, жена оккупанта сообщила, что командование отправляет мобилизованных оккупантов на фронт без самых элементарных вещей.

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