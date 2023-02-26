"Идите и сдохните": российские мобики пожаловались Путину, что их отправят на убой. Видео

Частично мобилизованные для войны в Украине россияне из Иркутской области жалуются президенту РФ Владимиру Путину на беззаконие военных командиров и просят помощи. Они утверждают, что их "бросают на убой" со словами "идите и сдохните".

Видео дня

Об этом говорится в видеообращении, которое записали 25 февраля мобилизованные из Иркутской области 1439-го полка. В обращении они просят Путина "разобраться с беззаконными и преступными приказами командования" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По мнению мобилизованных, их незаконно передали в подчинение 1-й Славянской бригаде "ДНР", где из них в течение суток сформировали штурмовые подразделения и отправляют "на убой" – штурмовать авдеевский укрепрайон.

"Командование прямо говорит, что мы расходный материал. Командиры из "ДНР" стреляют из автоматов по нашим мобилизованным, потому что солдаты отказываются идти в штурмовые подразделения. … "Идите и сдохните", – самое красивое, что мы слышали от командиров", – плачутся частично мобилизованные в видеообращении.

По словам мобиков, второй батальон 1439-го полка, ранее записывавший аналогичное обращение, уже практически уничтожен.

"Командованию безразличны наши жизни. … Командование уже в шестой раз заполняет свой штат новыми мобилизованными. Просим помощи. Обращаться больше некуда", – обращаются иркутяне к Путину.

Жены мобилизованных также утверждают о расстрелах за отказ идти на штурм украинских позиций в Авдеевке. Скрины переписки со своими мужьями они передали местным СМИ.

"Вчера "ДНРовцы" стреляли в дом пацанов из БМП за то, что ребята отказались идти на штурм", – пишут мобилизованные женам.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что с середины октября Россия перебросила в Украину несколько тысяч новомобилизованных резервистов. Несмотря на плохое оснащение и вооружение неработающими автоматами 1950-х годов, их сразу же бросили на передовую. Многие поехали в Украину вообще без оружия и погибли в первые же дни пребывания на войне.

Так, вблизи села Макеевка Сватовского района Луганской области Вооруженные силы Украины уничтожили батальон мобилизованных россиян из Воронежской области. Из 570 человек выжил только 41, из которых 12 получили ранения.

Также на Сватовском направлении воины 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ захватили в плен толпу мобилизованных российских призывни

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