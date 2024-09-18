Силы обороны отразили десятки атак на Покровском и Кураховском направлениях: в Генштабе рассказали о ситуации. Карта

Накануне, 17 сентября, на линии фронта произошло около 200 боевых столкновений. Особенно ожесточенные бои шли на Покровском и Кураховском направлениях: там враг атаковал с почти одинаковой интенсивностью.

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Тем временем воины Сил обороны продолжали наносить потери россиянам, в том числе были уничтожены три вражеских пункта управления и склад БК. О ситуации рассказали в утренней оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

По данным Генштаба, за сутки на фронте произошло 194 боевых столкновения.

"По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар с применением четырех ракет, а также 72 авиаудара, в том числе сбросил 120 КАБов. Кроме этого, совершил 4800 обстрелов, из них 154 – из реактивных систем залпового огня", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба, авиаудары враг наносил в районах населенных пунктов Тимофеевка, Сеньково, Осиново, Ковшаровка, Глушковка, Новоосиновое, Богуславка Харьковской области; Твердохлебово Луганской области; Часов Яр, Краматорск, Дружба, Щербиновка, Петровка, Елизаветовка, Константиновка, Курахово Донецкой области; Вербовое на Запорожье.

Авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 5 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, поразили одну систему залпового огня, три пункта управления и полевой склад боеприпасов оккупанта.

На Харьковском направлении произошло одно боевое столкновение в районе населенного пункта Волчанск.

При поддержке авиации противника на Купянском направлении за сутки враг провел 13 атак. Силы обороны отражали штурмовые действия противника возле Синьковки, Новоосинового, Кругляковки, Андреевки, Колесниковки, Петропавловки и Лозовой.

На Лиманском направлении враг атаковал 14 раз. Пытался продвинуться недалеко от Чернещины, Дружелюбовки, Макеевки, Торского и Невского.

На Северском направлении украинские защитники отражали два штурмовых действия российских захватчиков вблизи Верхнекаменского и Выемки.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали десять раз вблизи Часова Яра, Ступочек, Клещиевки и Белой Горы. Ситуация контролируется.

На Торецком направлении враг при поддержке авиации совершил 15 атак неподалеку от Щербиновки, Торецка, Дачного и Нелиповки.

На Покровском направлении наши защитники отражали 51 штурмовое и наступательное действие агрессора в сторону Гродовки, Новоторецкого, Новогродовки, Николаевки, Украинска, Александрополя, Воздвиженки, Мариновки и Зеленого Поля. Наибольшая концентрация вражеских атак была близ Гродовки и Новогродовки.

На Кураховском направлении Силы обороны отразили 49 атак в направлении Цукурино, Желанного Первого, Горняка, Екатериновки, Георгиевки и Константиновки, противник активно применял штурмовую и бомбардировочную авиацию.

На Времьевском направлении, по уточненной информации, противник совершил шесть атак наших позиций неподалеку от Угледара и Новоукраинки.

Неспокойно было на Гуляйпольском направлении, здесь противник совершил два безуспешных наступления в районе населенного пункта Гуляйполе.

На Ореховском направлении произошло восемь безуспешных для врага боевых столкновений недалеко от Малой Токмачки, Новоданиловки, Новоандреевки и Щербаков.

На Приднепровском направлении четыре попытки врага захватить наши позиции успеха не имели. Потери позиций не допущены.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.

Напомним, накануне, 17 сентября, потери российских захватчиков составили 1130 человек. Также украинские воины обезвредили шесть танков, три боевых бронированных машины, 25 артиллерийских систем, 25 БПЛА оперативно-тактического уровня, 45 автомобилей и 18 единиц спецтехники оккупантов.