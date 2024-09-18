Минус 1130 оккупантов и 6 танков за сутки: Генштаб обновил статистику потерь России в войне
За прошедшие сутки Силы обороны Украины обезвредили на фронте 1130 российских оккупантов. Общая численность потерь врага убитыми и ранеными за весь период полномасштабной войны составила 637 010 человек.
Об этом сообщили в Facebook Генерального штаба ВСУ. Отмечается, что вражеский арсенал также снизился на десятки единиц техники.
В частности, уничтожены и повреждены 6 танков, 25 артиллерийских систем, 3 боевых бронированных машины, 45 единиц автомобильной техники и 18 – специальной. Также защитники приземлили 25 БПЛА оперативно-тактического уровня.
Напомним, 17 сентября стало известно, что украинские военные нанесли удар с HIMARS по полигону в оккупированной части Донецкой области. Прилетело по скоплению российских оккупантов. В результате атаки более полусотни захватчиков были ликвидированы.
В сети также распространяется снятое самими захватчиками видео с последствиями прилета. На нем видны изуродованные машины и мотоциклы, а также десятки валяющихся на земле оккупантов.
Как сообщал OBOZ.UA:
– В ВМС ВСУ подтвердили поражение российских складов боеприпасов вблизи временно оккупированного Мариуполя. Ракетный удар по ним защитники нанесли в ночь на 13 сентября.
– Воины Сил обороны Украины подбили современную боевую машину десанта БМД-4 российских оккупационных войск. Технику враг потерял в одном из населенных пунктов Курской области страны-агрессора.
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