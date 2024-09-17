Уничтожены тонны боеприпасов: в ВМС ВСУ подтвердили поражение складов БК вблизи Мариуполя. Видео

В Военно-морских силах Вооруженных сил Украины подтвердили поражение российских складов боеприпасов вблизи временно оккупированного Мариуполя. Ракетный удар по ним защитники нанесли в ночь на 13 сентября.

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В результате атаки были уничтожены не только тонны боеприпасов, которые оккупанты накапливали для ударов по подконтрольной части Украины, но и инфраструктуру хранилищ. Об этом говорится в сообщении ВМС ВСУ от 17 сентября.

"На днях подразделения Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины нанесли ракетный удар по выявленным разведкой важным складам боеприпасов вблизи временно оккупированного Мариуполя. По подтвержденным данным, в результате удара была уничтожена как инфраструктура хранилищ, так и тонны боеприпасов, которые захватчики накапливали для применения на территории Украины" , – отметили в Военно-морских силах.

Там также заверили: воины из рядов ВМС плечом к плечу с побратимами из подразделений других составляющих Сил обороны продолжают уничтожать российских захватчиков и на земле, и в море, и в воздухе.

Напомним, о мощных взрывах вблизи Мариуполя – в населенном пункте Мангуш – в ночь на 13 сентября стало известно утром того же дня. После взрывов там вспыхнул пожар, зарево от которого было видно за десять километров. Также началась мощная детонация.

Кроме того, сообщалось о прилетах в треугольнике Портовское, Рыбальское и Мелекино. Сразу после первых взрывов началась детонация. Там россияне сконцентрировали значительное количество средств ПВО, однако они захватчикам не помогли.