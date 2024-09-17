Вражескому десанту пришлось бежать: украинские воины подбили очередную БМД на Курщине. Видео

Воины Сил обороны Украины подбили современную боевую машину десанта БМД-4 российских оккупационных войск. Технику враг потерял в одном из населенных пунктов Курской области страны-агрессора.

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Вражеский десант нагло заскочил на боевой машине в село, зная, что его контролируют украинские воины. Противнику пришлось бежать благодаря действиям подразделений Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины. Кадры опубликовали в Telegram-канале ДШВ в понедельник, 16 сентября.

"Противник нагло заскочил на боевой машине с десантом в село, зная, что его контролируют украинские силы. Россияне вели стрельбу по жилой застройке с места остановки, а украинские расчеты артиллеристов и FPV-дронов в мгновение остановили вражескую технику и сделали невозможным ее дальнейшее использование", – сказано в сообщении.

Как отметили военные, при первых обстрелах огонь украинской артиллерии повредил боевую машину противника, а FPV-дрон пытался нанести удар по вражеской броне, но сработал РЭБ.

Второй и третий полет уже оказался успешным.

"Машина откатилась, раненый и контуженый десант разбежался по руинам российской деревни, где их уже ждут наши воины", – добавили защитники Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, 16 сентября в Курской области России объявили об эвакуации людей из двух районов – Рыльского и Хомутовского. Речь идет о населенных пунктах, расположенных в прилегающей к границе с Украиной 15-километровой зоне.

Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области, продвигаясь вглубь территории РФ. Накануне бойцы ВСУ продвинулись в Глушковском районе. В то же время российские оккупанты заявляют о контрнаступлении в Курской области и якобы возвращении под свой контроль ряда населенных пунктов.

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