В Курской области объявили об эвакуации жителей еще двух районов: что происходит. Карта

В понедельник, 16 сентября, в Курской области объявили об эвакуации людей из двух районов – Рыльского и Хомутовского. Речь идет о населенных пунктах, расположенных в прилегающей к границе с Украиной 15-километровой зоне.

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Об этом сообщил губернатор Курской области Алексей Смирнов. По его словам, эвакуация с этой территории обязательна.

"На основании оперативной информации региональным оперштабом в целях обеспечения безопасности принято решение об обязательной эвакуации населенных пунктов Рыльского и Хомутовского районов, расположенных в 15-километровой зоне, прилегающей к границе с Украиной", – написал он в Telegram.

Координация процесса выезда местных жителей возложена на силовые структуры, местную администрацию и дружинников курского центра "Патриот", отметил Смирнов.

Губернатор призвал местных жителей "с пониманием отнестись к текущей ситуации".

Напомним: утром 16 сентября Министерство иностранных дел Украины выпустило заявление по поводу обеспечения гуманитарного реагирования на Курщине.

Представители ведомства обратились к ООН и МККК с призывом принять участие в соответствующих мероприятиях.

"Украина подтверждает неукоснительное соблюдение взятых на себя международных обязательств в упомянутых сферах и готова оказывать всестороннее содействие деятельности сотрудникам ООН и МККК на указанных территориях", – подчеркнули в МИД.

В то же время, Кремлю не понравилось приглашение Украиной представителей Организации Объединенных Наций и Международного Комитета Красного Креста к мерам гуманитарного реагирования на территории Курской области РФ. В Москве утверждают, что это "чистый провокация".

Как сообщал OBOZ.UA, ВСУ продолжают операцию в Курской области и, продвигаясь вглубь территории РФ. Накануне бойцы ВСУ продвинулись в Глушковском районе. В то же время российские оккупанты заявляют о контрнаступлении в Курской области и якобы возвращении под свой контроль ряда населенных пунктов.

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