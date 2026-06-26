Силы обороны поразили командный пункт армии РФ в оккупированной Макеевке: что известно о последствиях. Фото

Украинская авиация нанесла удар по командному пункту 41-й общевойсковой армии ВС РФ. Этот военный объект был расположен в одном из зданий бывшей шахты им. Ленина во временно оккупированной Макеевке Донецкой области.

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Операцию провели Воздушные силы и Силы беспилотных систем ВСУ. Атаку пилотов корректировали аэроразведчики 413-го отдельного полка беспилотных систем "Рейд". Об этом военные заявили на своей странице в Facebook.

"Операторы "Рейда" подсвечивали цель и зафиксировали попадание по ней", – говорится в сообщении.

Вражеская 41-я армия известна тем, что участвовала в наступлении на Покровском направлении, где понесла значительные потери.

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Как писал OBOZ.UA:

– Пророссийский блогер и так называемый волонтер Владимир Грубник признал стремительное ухудшение обстановки для российской оккупационной армии на ВОТ Донбасса. Главной проблемой для захватчиков являются украинские дроновые удары средней дальности.

– Генсек НАТО Марк Рютте признал, что Украина наносит России значительные потери на поле боя. Ежемесячно гибнут и получают ранения несколько десятков тысяч оккупантов. Кроме того, из-за ударов по энергетической инфраструктуре экономика РФ испытывает серьезное давление.

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