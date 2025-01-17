Силы обороны поразили радиолокационную технику россиян в Белгородской области: появились подробности

Украинские воины 16 января поразили радиолокационную технику российской армии в Белгородской области. После ударов ракетных войск Вооруженных сил в сотрудничестве с другими составляющими Сил обороны Украины прекратила функционировать радиолокационная станция ракетного комплекса С-400 на позициях российского зенитного ракетного дивизиона 568 зенитного ракетного полка ВС РФ.

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Кроме того, под удар попали позиции радиолокационной роты радиотехнического батальона 336 радиотехнического полка, там также фиксируется повреждение техники и оборудования. Поражение подтвердили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Накануне подразделения ракетных войск ВСУ во взаимодействии с другими составляющими сил обороны атаковали военные цели на территории Белгородской области.

В частности, под удар попали позиции зенитного ракетного дивизиона 568 зенитного ракетного полка оккупационной армии РФ.

"Зафиксировано прекращение функционирования радиолокационной станции 92Н6 зенитного ракетного комплекса С-400, что свидетельствует об успешном поражении цели", – отметили в Генштабе.

Ощутили на себе украинские удары и другие представители радиотехнических войск РФ в этом российском регионе.

"Также удачно отработали наши ракетчики и по позициям радиолокационной роты радиотехнического батальона 336 радиотехнического полка российских захватчиков. Подтверждены повреждения техники и оборудования этого подразделения. Боевая работа по ослаблению противовоздушной обороны Российской Федерации продолжается", – отметили в Генштабе, заверив, что не прекратят ударов по военных целях на территории врага.

Напомним, ранее стало известно, что украинские пограничники уничтожили редкий российский БАТ-2. Метко отработали операторы дронов бригады "Стальная граница".

Эта техника, разработанная в Харькове в советское время, выпускалась малой серией и очень важна для прокладки путей и буксировки техники. Поэтому потеря каждой единицы болезненна для врага.

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