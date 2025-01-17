'Серьезная потеря для врага': украинские пограничники уничтожили редкий российский БАТ-2. Видео

Украинские пограничники из бригады "Сталевий кордон" лишили россиян редкого путепрокладчика БАТ-2. Машина очень важна для прокладки путей и буксировки техники.

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Она была уничтожена ударом FPV-дрона. Подробности и видео были обнародованы в Telegram-канале Государственной пограничной службы Украины.

"Расчет БпЛА "Сталевого кордону" подстрелил российский путепрокладчик БАТ-2. Эта редкая машина, важная для прокладки путей и буксировки техники, была уничтожена точным ударом FPV-дрона, что стало серьезной потерей для врага", – говорится в сообщении.

БАТ-2 (аббревиатура от "бульдозер на артиллерийском тягаче") – это советский путепрокладчик, разработанный Харьковским конструкторским бюро машиностроения на базе тягача МТ-Т.

БАТ-2 предназначен для механизации инженерных работ при прокладке колонных путей, в подготовке и содержании военных дорог.

Путепрокладчик может выполнять перемещение грунта при устройстве переходов через овраги и рвы, обустраивать спуски к переправам, расчищать маршрут движения от кустарников, деревьев, пней, снега и камней, а также устраивать проходы в завалах, лесах и населенных пунктах.

Кроме того, БАТ-2 может укладывать блоки дорожно-мостовых конструкций, копать котлованы, устраивать проходы на местности, зараженной радиоактивными веществами.

Базовая машина оснащена рабочим оборудованием: бульдозерным, разрыхлительным, крановым, электрооборудованием, механизмом отбора мощности и гидроприводом.

До полномасштабного вторжения Украина эти машины использовала для гражданских потребностей: ликвидации последствий метели в Одесской и Николаевской областях в январе 2016 года, борьбы со снежными заносами в Смеле и окрестностях в начале 2018-го, а также с аналогичной целью в феврале 2021 года на Черниговщине.

Также с помощью 7 бронированных путепрокладчиков в апреле 2020 года ликвидировали пожар в Чернобыльской зоне отчуждения, а две единицы БАТ-2 привлекались к укрощению масштабных пожаров в Луганской области в октябре 2020 года.

Выпускался БАТ-2 малой серией, так что потеря каждой единицы для врага является ощутимым ударом. Особенно учитывая, что уничтоженная пограничниками машина является не первой потерей россиян в этой технике.

Так, в июне 2022 года 79 отдельная десантно-штурмовая бригада уничтожила такую российскую машину артиллерийским огнем, а в начале сентября еще один БАТ-2 украинские воины захватили как трофей на Харовщине.

Остатки еще одного уничтоженного БАТ-2 фиксировались вблизи Водяного на Угледарском направлении в феврале 2024 года. Эксперты тогда констатировали, что оккупанты пытались использовать ее для разминирования, несмотря на то, что машина для этого не предназначена и не оснащена.

Напомним, накануне, 16 января, в ОТУ "Луганск" рассказали о "суицидальном" штурме оккупантов на Северском направлении. Оккупанты выдвинулись в атаку на мотоциклах, танках, баге и БМП , однако в результате потеряли около 170 человек.

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