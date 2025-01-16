'Весь личный состав был уничтожен': в ОТГ 'Луганск' рассказали о 'суицидальном' штурме оккупантов на Северском направлении

Военные страны-агрессора РФ совершили суицидальный штурм в направлении Северска, что в Бахмутском районе Донетчины. Оккупанты выдвинулись в атаку на мотоциклах, танках, багги и БМП, однако в результате понесли тяжелые потери в количестве около 170 человек.

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Об этом в эфире телемарафона 16 января рассказал спикер оперативно-тактической группировки (ОТУ) "Луганск" Дмитрий Запорожец, видео боя обнародовали в Telegram-канале 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ "Едельвейс". Массированный штурм врага защитники отражали 14 января.

"14 января враг снова предпринял суицидальную попытку наступления в направлении города Северск. Было применено более 30 мотоциклов, баги, танки, БМП. Весь личный состав врага был уничтожен, а также мотоциклы и остальная военная техника", – сказал Дмитрий Запорожец.

Он добавил, что всего в этом бою было уничтожено около 170 оккупантов.

В 10-й ОГШБр в свою очередь рассказали, что "двухсотыми" стали 52 кафира, "трехсотыми" - 12, еще один попал в плен в ВСУ.

Кроме того, были уничтожены два вражеских БМ, 39 мотоциклов, два квадроцикла, два авто, 16 FPV-дронов и одна антенна.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным вечерней сводки Генштаба за 14 января, на Северском направлении оккупанты устроили с начала того дня 14 атак. Враг там ищет слабые места в обороне близ Белогоровки, Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки и Выемки.

Напомним также, 16 января стало известно о прилете по расположению живой силы оккупантов в Васильевке на Запорожье. Пункт базирования размещался в подвале трехэтажного здания.

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