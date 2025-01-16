'Продолжение следует': в оккупированной Васильевке на Запорожье прилет по месту базирования врага. Фото и видео

В оккупированной Васильевке на Запорожье поражен пункт базирования личного состава армии РФ. Он располагался в подвале трехэтажного здания.

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В сети 16 января было распространено фото и видео с места прилета. "Ничего не происходит, просто минус расположение российских оккупационных войск в подвале трехэтажного капитального здания. Продолжение следует", – сообщил Telegram-канал мелитопольского партизанского движения сопротивления "Гнила черешня".

Партизаны также посоветовали не посещать места массового скопления оккупантов РФ и их техники.

Благодаря своевременному информированию пострадавших среди мирного населения нет, пишет "Оперативный ВСУ".

Оккупационные власти прилет в Васильевке не комментировали.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее суд признал главу оккупационной "администрации" Запорожской области Евгения Балицкого виновным в коллаборационной деятельности и присудил ему десять лет тюрьмы. Также он лишен права занимать должности в органах власти.

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