"Продолжение следует": в оккупированной Васильевке на Запорожье прилет по месту базирования врага. Фото и видео
В оккупированной Васильевке на Запорожье поражен пункт базирования личного состава армии РФ. Он располагался в подвале трехэтажного здания.
В сети 16 января было распространено фото и видео с места прилета. "Ничего не происходит, просто минус расположение российских оккупационных войск в подвале трехэтажного капитального здания. Продолжение следует", – сообщил Telegram-канал мелитопольского партизанского движения сопротивления "Гнила черешня".
Партизаны также посоветовали не посещать места массового скопления оккупантов РФ и их техники.
Благодаря своевременному информированию пострадавших среди мирного населения нет, пишет "Оперативный ВСУ".
Оккупационные власти прилет в Васильевке не комментировали.
Как сообщал OBOZ.UA, ранее суд признал главу оккупационной "администрации" Запорожской области Евгения Балицкого виновным в коллаборационной деятельности и присудил ему десять лет тюрьмы. Также он лишен права занимать должности в органах власти.
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