Силы обороны Украины сдерживают наступление российских оккупантов: в Генштабе назвали самые горячие участки фронта

Вооруженные силы Украины не прекращают сдерживать наступление российских захватчиков по всем направлениям. Враг продолжает терроризировать украинские города и села с помощью ракет, дронов и артиллерийских ударов.

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Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 16.00 вторника, 14 января. К этому времени произошло 84 боевых столкновений, на Покровском направлении зафиксировано больше всего боев.

Сегодня под обстрел вражеской артиллерии и минометов попали общины населенных пунктов Михальчина Слобода, Бучки, Клюсы, Блешня и Леоновка Черниговской области, а также Александровка, Поповка, Прогрес и Шалыгино в Сумской области. Авиаудары были нанесены по Александровке, Гремячу и Сытному.

На Харьковском направлении вражеская авиация нанесла удары по Волчанску и Ветеринарному.

На Купянском направлении российские силы дважды пытались атаковать позиции Сил обороны вблизи Новой Кругляковки и Табаевки. Бои в этом районе продолжаются.

На Лиманском направлении в течение дня враг совершил 12 атак на позиции украинских сил вблизи населенных пунктов Копанки, Грековка, Новоегоровка, Райгородка, Макеевка, Заречное, Терны и Григорьевка. Шесть столкновений продолжаются до сих пор. Оккупанты нанесли авиаудары управляемыми авиационными бомбами по Большому Бурлуку, Купянску, Глушковке, Новоосиновому и Пристину.

На Северском направлении враг продолжает искать слабые места в нашей обороне вблизи Белогоровки, Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки и Выемки. Украинские защитники успешно отбили 11 атак, еще три боя продолжаются. Также авиация противника нанесла удар управляемыми бомбами по Звановке.

На Краматорском направлении силы обороны отразили пять штурмов российских войск, еще восемь атак продолжаются. Оккупанты пытаются прорвать оборону в районах Ступочек, Предтечиного, Александро-Шультиного и Часового Яра.

На Торецком направлении украинские защитники отражают два штурмовых действия россиян вблизи Торецка. Также противник нанес авиаудары управляемыми бомбами по районам Константиновки и Александро-Калинового.

На Покровском направлении российские силы предприняли 23 попытки вытеснить украинских военных с позиций вблизи населенных пунктов Янтарное, Новоторецкое, Проминь, Зеленое, Новый Труд, Чунишино, Звирове, Успеновка, Новоандреевка, Надеевка, Петропавловка и Шевченко. Украинские воины сдерживают давление, отразив 15 атак. Еще восемь боев продолжаются.

В Новопавловском направлении противник пять раз пытался прорвать оборону в районах Великой Новоселки и Нескучного. Бои продолжаются.

На Приднепровском направлении враг предпринял одну неудачную попытку штурма украинских позиций.

На Курском направлении с начала суток произошло 12 боестолкновений, четыре из которых все еще продолжаются. Противник нанес трех авиаударов, сбросив три управляемых авиационных бомбы.

На остальных направлениях особые изменения не зафиксированы.

Напомним, 14 января по информации Генштаба, наши защитники за прошедшие сутки отминусовали на фронте 218 единиц военной техники и вооружение оккупационной армии РФ. Также, отправили в ряды "двухсотых" и "трехсотых" 1330 российских военнослужащих.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Воздушных сил ВСУ, противовоздушная оборона Украины за неделю с 6 по 12 января сбила 400 враждебных целей. Это четыре ракеты разных типов, 299 дронов-камикадзе "Шахед", 67 разведывательных БПЛА и 30 российских "птичек" других типов.

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