Воздушные силы бьют противника и в небе, и на земле: сколько вражеских целей уничтожено за неделю. Видео

Противовоздушная оборона Украины за неделю (с 06.01.25 до 12.01.25) сбила 400 средств нападения противника. Это четыре ракеты разных типов, 299 дронов-камикадзе Shahed-136, 67 разведывательных БПЛА и 30 российских "птичек" других типов.

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Отчетом поделилась пресс-служба Воздушных сил ВСУ. Их воины продолжают отражать российские удары, прикрывать стратегические государственные объекты, объекты критической инфраструктуры и наши Силы обороны, а также наносят огненное поражение оккупантам по разным направлениям фронта.

Тактическая авиация Воздушных Сил совершила 40 самолетовых вылетов на истребительное прикрытие, боевое применение и авиационную поддержку наземных подразделений. Также украинские пилоты уничтожили 43 воздушных цели, нанесли десятки авиаударов по противнику бомбами и ракетами разных типов. Поражены пункты управления, скопление техники и живой силы, полевые склады боеприпасов.

Кроме того, за неделю воинами Сводной стрелковой бригады Воздушных Сил произведено 95 поражений FPV-дронами, 50 успешных сбросов с БпЛА. Ликвидировано 75 окупантов, 2 боевые машины пехоты, 4 единицы автомобильной техники, выполнено 24 огневых задания.

"Бьем врага вместе! Вместе к победе!" – такими словами пресс-служба ПС ВСУ резюмировала свой отчет.

Напомним, что защитники неба в ночь на 12 января сбили 60 российских ударных дронов над 11 регионами Украины. Остальные из более чем девяти десятков вражеских целей "утрачены" без последствий.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 11 января Силы обороны уничтожили над Украиной 34 российских дрона, еще 27 вражеских беспилотников были локационно потеряны. Из-за падения сбитых целей в семи областях были повреждены хозяйственные постройки, учреждения, частные дома, автотранспорт.

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