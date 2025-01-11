Россия устроила новую атаку на Украину: силы ПВО уничтожили 47 вражеских дронов, еще 27 не достигли целей

В ночь на 11 января российские войска устроили новую воздушную атаку на Украину: враг применил 74 ударных БпЛА и дронов других типов. Силы ПВО сбили 47 российских беспилотников.

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Еще 27 были локационно потеряны. О результатах ночного боя в украинском небе рассказали в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Атаку российские войска начали еще накануне около 20:00 10 января. В течение ночи и утром они запустили 74 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов разных типов с направлений Миллерово, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск (РФ).

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

"По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 47-х ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Херсонской и Николаевской областях... 27 вражеских беспилотников-имитатор потеряны (без негативных последствий)", – отметили в Воздушных силах.

В то же время, там добавили, что из-за падения сбитых вражеских беспилотников в семи областях Украины повреждены хозяйственные здания, учреждения, частные дома, автотранспорт.

"Предварительно, без жертв, последствия ликвидируют, пострадавшим оказывается помощь", – говорится в сообщении.

Так, о сбитых воздушных целях сообщили в Киевской областной военной администрации.

"Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено. В результате падения обломков сбитых вражеских целей в одном из районов повреждены 2 частных дома и 2 хозяйственные здания. Повреждения незначительны. В зданиях выбиты окна. Всем людям, чьи дома были повреждены, будет оказана необходимая помощь", – информировал и.о. начальника Киевской ОВА Николай Калашник.

Над Сумщиной этой ночью было уничтожено 5 "Шахедов". В общей сложности, по подсчетам Сумской ОВА, с начала года украинские воины сбили над регионом уже 89 вражеских ударных дронов.

"Повсюду обошлось без пострадавших. В одном случае обломками повреждено остекление окон в четырех домах. Обследование территории продолжается", – подчеркнул глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

Над Днепропетровщиной защитники неба ликвидировали 7 российских БПЛА.

По словам главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, без последствий ночь не прошла.

Так, в Самаровском районе в результате вражеской атаки занялось хозяйственное сооружение – пламя погасили. Разрушениям подверглись 3 частных дома и легковушка.

"Из-за сильного стресса медицинская помощь понадобилась трем людям – 10-летнему мальчику и женщинам 30 и 88 лет. Ее врачи оказали на месте", – отметил Лысак.

Под ударом ночью была и Никопольщина: по ней захватчики не только били дронами-камикадзе, но и обстреливали из РСЗО "Град" и тяжелой артиллерии.

"Под ударом были Никополь, Мировская, Марганецкая и Покровская громады. Пострадал 40-летний мужчина. Будет лечиться амбулаторно. Возник пожар – огонь спасатели укротили. Повреждены инфраструктура, промышленное предприятие, частный дом, грузовик, линия электропередач", –– перечислил последствия ночного террора со стороны россиян Лысак.

Фиксируются последствия российской дроновой атаки и в Кировоградской области.

"В Александровской громаде зафиксировано повреждение окон и кровель в нескольких частных домах. Зацепило и опору линии электропередач. Бригада местного РЭС ЧАО "Кировоградоблэнерго" уже приступила к восстановлению. Пострадавших, к счастью, нет", – рассказал глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович.

Над Николаевщиной ночью уничтожены три "Шахеда".

"В результате падения обломков в Вознесенском районе возник пожар сухой травы на открытой территории, который был оперативно ликвидирован. Пострадавших нет", – отчитался начальник Николаевской ОВ Виталий Ким.

В Херсонской ОВА сообщили о двух сбитых ночью над регионом "Шахедах".

Напомним, во время российской атаки в ночь на 10 января в Киеве обломки "Шахеда" попали в многоэтажку в Соломенском районе. В доме выбиты окна и поврежден технический этаж.

Также сообщалось, что 8 января россияне атаковали промышленный объект в Запорожье. В результате атаки в городе –13 погибших и 122 раненых, часть пострадавших находится в тяжелом состоянии.

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