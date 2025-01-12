Силы обороны отразили дроновую атаку РФ: 60 целей сбито, остальные 34 локационно потеряны

Защитники неба в ночь на 12 января сбили 60 российских ударных дронов над 11 регионами Украины. Остальные из более чем девяти десятков вражеские цели "утрачены" без последствий.

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Из-за падения уничтоженных БПЛА и обломков в трех областях повреждены дома. Атака продолжалась с 18:00 минувших суток, сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.

Установлено, что агрессор запустил 94 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы разных типов с направлений Миллерово, Орел, Брянск, Курск (РФ).

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины. Они сбили 60 целей в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Запорожской, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой и Донецкой областях.

Из-за падения сбитых БПЛА, а также их обломков получили повреждения несколько домов на Харьковщине, Сумщине и Полтавщине (обошлось без жертв и пострадавших).

Остальные 34 вражеских беспилотника-имитатора были локационно потеряны (без негативных последствий).

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 11 января Силы обороны уничтожили над Украиной 34 российских дрона, еще 27 вражеских беспилотников были локационно потеряны. Из-за падения сбитых целей в семи областях были повреждены хозяйственные постройки, учреждения, частные дома, автотранспорт.

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