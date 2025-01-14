Минус 1330 оккупантов и три танка: в Генштабе назвали, какие потери ВСУ нанесли армии РФ за сутки

Украинские воины за прошедшие сутки уничтожили на фронте 218 единиц военной техники и вооружения оккупационной армии РФ. Кроме этого, отправили в ряды "двухсотых" и "трехсотых" 1330 ее военнослужащих.

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Больше всего за время полномасштабной войны защитники обезвредили именно живой силы врага – 811 090 захватчиков ликвидированными и ранеными. Обновленные цифры 14 января назвал Генеральный штаб ВСУ.

Накануне защитники сбили 72 российских БПЛА оперативно-тактического уровня (всего 22 276).

Бойцы обезвредили 47 артиллерийских систем (всех 21 923), 11 боевых бронированных машин (20 326), три танка (9767), одну реактивную систему залпового огня (1262) войск РФ.

Отминусовано еще 83 единицы вражеской автомобильной техники и автоцистерн (33 791), одну – спецтехники (3696) захватчиков.

С начала великой войны Силы обороны уничтожили также 2018 крылатых ракет, 1044 средства ПВО, 369 самолетов, 331 вертолет, 28 кораблей/катеров и подлодку армии агрессора.

Как сообщал OBOZ.UA, противовоздушная оборона Украины за неделю сбила 400 вражеских целей (с 6 по 12 января). Это четыре ракеты разных типов, 299 "Шахедов", 67 разведывательных БПЛА и 30 российских "птичек" других типов.

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