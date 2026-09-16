Силы обороны поразили самолет Су-24, место запуска ударных БПЛА и другие объекты противника: Генштаб раскрыл подробности

Силы обороны ежедневно работают над снижением способности армии РФ продолжать агрессивную войну против Украины. Так, 15 и в ночь на 16 сентября защитники нанесли удары по ряду важных военных объектов агрессора.

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Среди поражённых целей — , самолёт Су-24, место запуска ударных БПЛА и не только. Подробности о потерях врага раскрыли в Генеральном штабе Вооружённых сил Украины.

Враг потерял самолет, склады дронов, боеприпасов и топлива

В частности, защитники сбили российский самолет Су-24 на аэродроме базирования в Саках (временно оккупированный Крым). В Генштабе подтвердили поражение, однако добавили, что степень нанесенных повреждений еще устанавливается.

В районе оккупированного Донецка поражено место хранения, подготовки и запуска ударных БПЛА противника.

Главные истории дня

В Старомлыновке и Покровске Донецкой области, а также в Покровском Запорожской области были поражены пункты управления БПЛА оккупантов.

В Довжанске в Луганской области был поражен склад боеприпасов противника.

В Ровеньках Луганской области и Бердянске Запорожской области были нанесены удары по базам хранения топливно-смазочных материалов захватчиков.

В Суворовом и Рисовом во временно оккупированном Крыму были уничтожены посты технических средств разведки "Гренадер".

"Работа по ключевым военным целям противника продолжается", – заверили в Генштабе.

Как сообщал OBOZ.UA, командующий СБС Роберт "Мадяр" Бровди подтвердил ликвидацию российского генерал-майора Груниса и показал кадры удара по его командному пункту. Украинские воины ликвидировали оккупанта в месте его ночлега в Донецкой области 13 сентября.

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