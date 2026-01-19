Силы обороны поразили склад БПЛА врага на оккупированной Луганщине – Генштаб

В ночь на понедельник, 19 января, Сил обороны Украины успешно поразили склад БПЛА российских оккупационных войск. Его враг обустроил на временно оккупированной территории Луганской области, а именно в селе Новокраснянка.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ. Там отметили, что в рамках мероприятий по снижению наступательных возможностей агрессора подразделения Сил обороны нанесли поражение по составу беспилотных летательных аппаратов подразделения из состава 144-й мотострелковой дивизии РФ.

"Зафиксировано попадание в цель", – сказано в сообщении.

Также были уточнены результаты поражений НПЗ "Туапсинский" в Краснодарском крае и нефтебазы в Белгородской области РФ.

В случае с ударом по нефтеперерабатывающему заводу подтверждено поражение наливного терминала предприятия. А по результатам поражения ударными БПЛА нефтебазы "Осколнефтеснаб" (н. п. Котел, Белгородская область) подтверждено уничтожение одного и повреждение шести резервуаров типа РВС-1000.

"Силы обороны Украины и в дальнейшем системно осуществлять меры, направленные на ослабление наступательных возможностей и снижение военно-экономического потенциала противника с целью принуждения РФ к прекращению вооруженной агрессии против Украины", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны Украины продолжают снижать военный потенциал российских оккупантов. В частности, наши бойцы поразили объекты ПВО в Крыму и склад беспилотников на ВОТ Донецкой области.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!