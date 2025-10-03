Силы обороны поразили важные объекты ПВО врага на территории РФ: подробности

Силы специальных операций ВСУ поразили важные объекты противовоздушной обороны врага на территории РФ. С помощью ударных дронов были уничтожены РЛС дальнего обнаружения П-14Ф "Лена" и трассовый радиолокационный комплекс "Сопка-2".

Об этом сообщили в Telegram-канале Сил специальных операций ВСУ. Обе системы российского ПВО были нацелены на противодействие украинским БПЛА, но их успешно уничтожили.

Какие объекты ПВО уничтожили ССО в России

РЛС П-14Ф "Лена" была элементом системы контроля воздушного пространства вокруг военной авиабазы ВВС РФ Бутурлиновка, Воронежская область РФ.

ТРЛК "Сопка-2" была элементом системы сплошной стены пеленгации воздушного пространства вдоль границы с Украиной. Поражено в селе Гармашовка, Воронежской обл.

"ССО Украины продолжают наносить тяжелые удары для врага, шаг за шагом приближают полное российское изнеможение", – отметили военные.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 30 сентября подразделения Сил специальных операций поразили беспилотниками радиолокационную станцию ЗРК С-400 "Триумф", которая является "глазами" комплекса С-400 "Триумф", а без элемента наблюдения и наведения вся система теряет боеспособность.

