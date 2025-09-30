ССО поразили дронами радиолокационную станцию ЗРК С-400 'Триумф' в оккупированном Крыму, предназначенную для борьбы с БПЛА

Украинские защитники продолжают уничтожать военную технику и личный состав на территории оккупированного Крыма. В ночь на 30 сентября подразделения Сил специальных операций поразили беспилотниками радиолокационную станцию ЗРК С-400 "Триумф".

Об этом сообщили в Telegram-канале ССО ВС Украины. Там отметили, что ликвидация российского вооружения продолжается.

Подробности

По словам военных, символическим стало то, что дорогостоящую систему ПВО противника, которая предназначена и для противодействия БПЛА, поразили ударные дроны ССО. Радиолокационная станция является "глазами" комплекса С-400 "Триумф", а без элемента наблюдения и наведения вся система теряет боеспособность.

"Подразделения ССО продолжают наносить значимые поражения врагу, ускоряя его невозможность ведения дальнейших боевых действий", – указано в сообщении.

Что известно о ЗРК С-400 "Триумф"

С-400 "Триумф" – российский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) большого и среднего радиуса действия, принятый на вооружение в 2007 году.

Создан для поражения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения – самолетов-разведчиков, самолетов стратегической и тактической авиации, тактических, оперативно-тактических баллистических ракет, баллистических ракет средней дальности, гиперзвуковых целей, установщиков помех, самолетов радиолокационного дозора и наведения и других. Каждая ЗРС обеспечивает одновременный обстрел до 80 целей (при наличии 8 ЗРК) с наведением на них до 160 ракет.

Напомним, недавно бойцы из "63 бригады Стальные Львы" на лиманском направлении поразили российскую тяжелую огнеметную систему залпового огня ТОС "Солнцепёк". Перемещение вражеской техники наши дронщики обнаружили вблизи оккупированного села Кузьмино. Кроме того, ВСУ уничтожили полевой склад противника со 152 мм снарядами.

Как сообщал OBOZ.UA, операторы группировки Сил беспилотных систем уничтожили новейший танк в арсенале российских войск – Т-90М "Прорыв". Стоимость сожженной бронемашины составляет 4,5 млн долларов. Важная цель была поражена на одном из ключевых направлений фронта.

