На Лиманском направлении воины ВСУ догнали дроном адский ТОС 'Солнцепёк': эпическое видео

Украинские защитники продолжают уничтожать военную технику и личный состав оккупантов на линии фронта. На этот раз наши бойцы поразили российскую тяжелую огнеметную систему залпового огня ТОС "Солнцепёк".

Видео опубликовали в Telegram-канале "63 бригады Стальные Львы". Кроме бронемашины, Силы обороны отличились еще рядом хороших дел.

Подробности результативной операции

Перемещение российской техники наши дронщики обнаружили вблизи оккупированного села Кузьмино на Лиманском направлении. Бойцы догнали и поразили ее.

Также военные нашли полевой склад противника со 152 мм снарядами, который с помощью только одного дрона был успешно ликвидирован.

Проредить ряды оккупантов нашим воинам помог БТР 4 "Буцефал", на котором наши бойцы эффективно патрулируют территорию вблизи Торского и Заречного и с помощью 30 мм пушки уничтожают российскую пехоту.

Напомним, что украинские военные отличились очередным уничтожением важной для россиян военной техники. С помощью сбросов с БПЛА они сожгли инженерную машину разграждения 3-й модификации ИМР-3М.

Как сообщал OBOZ.UA, операторы группировки Сил беспилотных систем уничтожили новейший танк в арсенале российских войск – Т-90М "Прорыв". Стоимость сожженной бронемашины составляет 4,5 млн долларов. Важная цель была поражена на одном из ключевых направлений фронта.

