Силы обороны продолжают наносить армии РФ огневое поражение: произошло 137 боевых столкновений – Генштаб

На поле боя в Украине в воскресенье, 15 сентября, произошло 137 боевых столкновений воинов Сил обороны с российским оккупационным войском. Наибольшее количество сражений произошло на Покровском и Кураховском направлениях.

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Об этом сообщили в сводке с фронта по состоянию на 22:00 15.09.24, опубликованной в Telegram-канале Генерального штаба ВСУ. Защитники Украины, как отметили в Генштабе, продолжают давать отпор попыткам армии России продвинуться в глубину нашей территории, нанося ей огненное поражение.

На Харьковском направлении враг пытался штурмовать позиции ВСУ в районе Волчанска, успеха не имел. Авиация оккупантов нанесла удары КАБами по гражданской инфраструктуре Харькова и поселку Русская Лозовая.

На Купянском направлении враг проводил наступательные действия возле Синьковки, Петропавловки, Колесниковки, Глушковки, Кругляковки и Лозовой. 18 завершено, два – еще продолжаются.

На Лиманском направлении оккупанты штурмовали позиции Сил обороны вблизи Дружелюбовки, Ковалевки, Твердохлебового, Невского, Макеевки, Тернов и Новосадового. Украинские защитники остановили все вражеские атаки.

На Северском направлении ВСУ отражали 12 наступательных действий оккупационных войск в районах Белогоровки, Верхнекаменского, Выемки и Ивано-Дарьевки. Десять боевых столкновений завершено, два – еще продолжаются.

На Краматорском направлении враг штурмовал наши позиции вблизи Ступочек и Курдюмовки. Все атаки захватчиков остановлены.

На Торецком направлении произошло 11 боеприкосновений. Россияне штурмовали позиции украинских подразделений возле Торецка, Дачного, Щербиновки и Нелиповки. Все атаки агрессора отражены.

На Покровском направлении враг 34 раза атаковал в районах Воздвиженки, Зеленого Поля, Новоторецкого, Гродовки, Новогродовки и Мариновки. Наши защитники отразили 31 штурм, три боестолкновения еще продолжаются.

По предварительным данным, было обезврежено 230 оккупантов, из них 89 – безвозвратно. Также уничтожены ретранслятор и три единицы автомобильной техники.

На Кураховском направлении враг тоже предпринял 34 попытки прорвать нашу оборону вблизи Желанного Второго, Украинского, Селидового, Долиновки, Георгиевки, Екатериновки и Константиновки. 27 боеприкосновений завершено, еще семь – до сих пор продолжаются.

На Времивском направлении противник пытался восемь раз вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей обороны возле Водяного, Екатериновки и Макаровки. Продолжаются пять атак оккупантов.

На Приднепровском направлении Силами обороны Украины остановлено восемь попыток атаковать наши позиции.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в ОТУ "Харьков" заявили, что у российских захватчиков на севере Харьковщины возникли большие проблемы из-за украинских БПЛА. Особенно сильно активность дронов препятствует врагу на участке Глубокое – Липке.

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