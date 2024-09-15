Либо обратно в РФ, либо плен: в ОТГ "Харьков" заявили о катастрофе у оккупантов

У российских захватчиков на Харьковском направлении возникли большие проблемы из-за украинских БПЛА. Особенно сильно активность дронов препятствует врагу на участке Глубокое – Липцы.

Видео дня

Официальный Telegram-канал оперативно-тактической группировки "Харьков" в воскресенье, 15 сентября, рассказал об обстановке в зоне ответственности ОТГ. Военнослужащие пошутили, что на Липцевском направлении россиян "закошмарили дронами".

"В районе сел Глубокое и Липцы для российских оккупантов сложилась катастрофическая ситуация в результате чрезвычайно высокой активности украинских операторов дронов", – написала пресс-служба.

"Живыми и целыми отсюда у них есть шансы выбраться только обратно в РФ или в плен", – добавили представители оперативно-тактической группировки.

Напомним, согласно сводке Генерального штаба Вооруженных сил, 14 сентября на фронте было зафиксировано 164 боевых столкновения. Из них три – на Харьковском направлении в районе города Волчанск.

Как писал OBOZ.UA, в статистике ГШ ВСУ сообщается, что в течение 14 сентября украинские воины "денацифицировали" 1170 российских захватчиков. Общие потери РФ в живой силе за время полномасштабного вторжения достигли почти 634 тысяч человек.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!