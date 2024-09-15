Покровское и Кураховское направление – самое горячее: в Генштабе рассказали об актуальной ситуации на фронте

Российская террористическая армия продолжает наступление на разных направлениях в попытке прорвать оборону украинских войска. В течение суток 14 сентября на фронте было зафиксировано 164 боевых столкновения.

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Самые активные боевые действия продолжаются на Покровском и Кураховском направлениях. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 15 сентября.

В течение суток россияне нанесли по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара, применив три ракеты, а также 63 авиаудара – сбросили 128 управляемых авиабомб. Кроме этого, оккупанты совершили 4657 обстрелов, из них 131 – из реактивных систем залпового огня.

Под авиационными ударами врага были районы населенных пунктов Хотынь, Ободы, Искрисковщина, Павловка, Белополье, Кондратовка, Новоивановка, Великая Чернещина, Екатериновка, Юнаковка, Первомайское Сумской области; Новоосиново, Ковшаровка, Берестово Харьковской области; Дружба, Константиновка, Екатериновка, Клебан-Бык, Нелиповка, Александрополь, Мирноград, Антоновка, Угледар Донецкой области; Верхняя Терса, Пятихатки, Лобковое Запорожской области.

В свою очередь авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли шесть ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, один удар нанесен по пункту управления, а также поражена одна артиллерийская система и понтонный мост оккупантов.

На Харьковском направлении произошло три боевых столкновения в районе населенного пункта Волчанск.

На Купянском направлении в сутки произошло 17 вражеских атак. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Колесниковки, Стельмаховки, Лозовой и Синьковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 19 раз. Пытался продвинуться вперед недалеко от Дружелюбовки, Макеевки, Невского, Новосадового, Заречного, Чернещины, Серебрянки и Тернов.

На Северском направлении украинские защитники отражали 13 штурмовых действий российских захватчиков вблизи Белогоровки, Верхнекаменского и Выемки.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали два раза, возле Часового Яра и Андреевки.

На Торецком направлении враг при поддержке авиации совершил 12 атак недалеко от Дружбы, Дачного, Нелиповки и Торецка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 41 штурм агрессора в сторону населенных пунктов Сухая Балка, Воздвиженка, Зеленое Поле, Новоалександровка, Новоторецк, Гродовка, Красный Яр, Новогродовка, Михайловка и Мариновка.

На Кураховском направлении Силы обороны отразили 39 атак возле Селидового, Украинска, Красногоровки, Долиновки, Желанного Второго, Георгиевки, Константиновки, Екатериновки и Желаного Первого.

На Времевском направлении, по уточненной информации, противник совершил шесть штурмов наших позиций неподалеку от Водяного, Золотой Нивы, Екатериновки и Угледара.

На Гуляйпольском направлении населенный пункт Верхняя Терса потерпел ударов управляемыми авиационными бомбами.

На Ореховском направлении враг нанес удары неуправляемыми авиационными ракетами по населенным пунктам Пятихатки и Лобковое.

На Приднепровском направлении захватчики атаковали наши позиции восемь раз. Получили жесткий отпор, понесли потери.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории России применяет артиллерию по районам украинских населенных пунктов.

Наши воины активно наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике. В общей сложности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1170 человек. Также украинские воины обезвредили шесть танков, 20 боевых бронированных машин, 23 артиллерийские системы, одно средство ПВО, 85 БпЛА оперативно-тактического уровня, одну крылатую ракету и 53 автомобиля оккупантов.

Напомним, украинские силы продолжают наступление на Курщине. Подтверждено продвижение сил обороны и взятие ими под контроль нескольких населенных пунктов.

Ранее сообщалось, что в ночь на 15 сентября российская террористическая армия атаковала Харьков управляемыми авиабомбами. Враг нанес удары по территории больницы и учебного заведения. В результате обстрела возник пожар.

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