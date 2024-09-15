Минус 1170 окупантов и шесть танков: в Генштабе рассказали о свежих потерях России

Украинские воины за сутки 14 сентября "денацифицировали" 1170 российских захватчиков. Общие потери России в живой силе за время полномасштабного вторжения к утру 15 сентября достигли почти 634 тысяч человек.

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Уничтожены также десятки единиц вражеской техники, в том числе шесть танков. Обновленные данные по потерям России в войне против Украины озвучили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Вместе с отминусованными накануне 1170 оккупантами общие потери РФ в живой силе за время полномасштабной войны составили 633 800 человек.

Также россияне накануне лишились 189 единиц военной техники и вооружений.

В частности, недосчитались оккупанты шести танков (всего 8680), 20 боевых бронированных машин (17063), 23 артиллерийских систем (18109) и одного средства ПВО (947).

Уничтожены также 85 БПЛА оперативно-тактического уровня (15 234), одна крылатая ракета (2592), 53 единицы автомобильной техники и автоцистерн (24 684).

Неизменным пока остается количество уничтоженных РСЗО (1186), самолетов (369), вертолетов (328), кораблей/катеров (28), подводных лодок (одна) и спецтехники (3084).

Напомним, ранее в сети появилось видео с рейда бойцов ГУР в Черном море. В ходе операции, проведенной 11 сентября, они атаковали платформу "Крым-2" и уничтожили вражеский истребитель.

Также сообщалось, что украинские десантники заставили российских "ведевешников" бежать на Курщине. Российские десантники с 14 единицами техники попытались штурмовать украинские позиции, в результате нескольких часов боя штурмовики армии РФ были разгромлены.