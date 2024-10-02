Силы обороны продолжают срывать оккупационные планы врага: в Генштабе назвали самые горячие направления фронта

Российские оккупационные войска продолжают штурмовать позиции украинских защитников. Однако Силы обороны Украины решительно срывают коварные планы врага, нанося значительные потери как в живой силе, так и в технике.

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С начала суток зафиксировано 57 боевых столкновений. Об этом говорится в сводке Генерального штаба по состоянию на 16:00 среды, 2 октября.

Приграничные населенные пункты Сумской и Черниговской областей продолжают подвергаться циничным обстрелам с территории России. Оккупанты из артиллерии атаковали Волфине, Великую Писаревку, Искрисковщину, Порозок, Середину-Буду, Первомайское, Степок, Обода, Бачевск, Караповичи, Бруски и Семьяновку. Кроме того, вражеские авиаудары были направлены на районы Реки, Ястребщина и Уланово, где захватчики сбросили девять авиабомб.

В Харьковском направлении украинские защитники отбили атаку в районе Волчанска. В то же время враг нанес авиаудары по Харькову, Волчанску, Большим Проходам, Черкасской Лозовой и Дергачам, сбросив десять КАБов.

На Купянском направлении противник совершил пять штурмовых действий недалеко от Синьковки и Андреевки. Четыре из них закончились неудачей, еще одна – продолжается. Зеленый Гай, Лесная Стенка и Вишневое также получили авиационные удары.

На Лиманском направлении оккупанты атаковали шесть раз, однако все атаки были отбиты. В то же время, враг нанес удары авиабомбами по Чернещине и Ямполевке.

На Северском направлении в течение дня враг наступательных действий не проводил.

На Краматорском направлении россияне совершили две атаки, одна из которых была остановлена, а другая продолжается в районе Белой Горы. Оккупанты также обстреляли Никифоровку и Марково, также оккупанты ударили НАРами в район Временного Яра.

На Торецком направлении противник атаковал девять раз в районах Дилиевки, Торецкая, Нелиповки и Щербиновки, из которых три боя завершились без успеха для врага, а еще шесть – продолжаются. Краматорск и Славянск также потерпели удары авиабомбами.

На Покровском направлении с начала суток враг предпринял 11 попыток вытеснить украинских защитников с их позиций в районах Воздвиженки, Новоторецкого, Николаевки, Крутого Яра, Новогродовки и Селидового. Однако Силы обороны успешно сдерживают натиск противника, отразив восемь атак, а три боя продолжаются. Потери оккупантов пока уточняются.

Ситуация на Кураховском направлении наиболее напряженная: оккупанты совершили 12 атак вблизи населенных пунктов Цукурино, Георгиевка, Курахово, Константиновка и Екатериновка. Восемь боев завершено, а четыре продолжаются.

На Времивском направлении враг дважды безуспешно атаковал позиции украинских войск у Богоявления. Также захватчики нанесли авиационный удар по району Урожайного.

В Ореховском направлении противник продолжает обстреливать как позиции наших войск, так и гражданскую инфраструктуру. В районе Каменского продолжается боестолкновение, а враг также атаковал Малую Токмачку авиацией.

На Приднепровском направлении русские захватчики не предпринимали наступательных действий. По другим направлениям фронта ситуация оставалась стабильной, без существенных изменений.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Военный аналитик Ян Матвеев рассказал, что российское командование не смогло смириться с потерей позиций на Агрегатном заводе в Волчанске, откуда оккупантов недавно выбили украинские воины. По возвращению утраченных позиций они отправили колонну из 17 бронемашин и пехоту численностью около роты.

– Десантники Сил обороны Украины показали, как отбивают штурмы российских оккупационных войск в одном из направлений на передовой. Из-за больших потерь в бронетехнике захватчики вынуждены передвигаться на "Нивах".