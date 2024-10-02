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Силы обороны продолжают срывать оккупационные планы врага: в Генштабе назвали самые горячие направления фронта

Ольга Ганюкова
War
3 минуты
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Силы обороны продолжают срывать оккупационные планы врага: в Генштабе назвали самые горячие направления фронта

Российские оккупационные войска продолжают штурмовать позиции украинских защитников. Однако Силы обороны Украины решительно срывают коварные планы врага, нанося значительные потери как в живой силе, так и в технике.

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С начала суток зафиксировано 57 боевых столкновений. Об этом говорится в сводке Генерального штаба по состоянию на 16:00 среды, 2 октября.

Приграничные населенные пункты Сумской и Черниговской областей продолжают подвергаться циничным обстрелам с территории России. Оккупанты из артиллерии атаковали Волфине, Великую Писаревку, Искрисковщину, Порозок, Середину-Буду, Первомайское, Степок, Обода, Бачевск, Караповичи, Бруски и Семьяновку. Кроме того, вражеские авиаудары были направлены на районы Реки, Ястребщина и Уланово, где захватчики сбросили девять авиабомб.

В Харьковском направлении украинские защитники отбили атаку в районе Волчанска. В то же время враг нанес авиаудары по Харькову, Волчанску, Большим Проходам, Черкасской Лозовой и Дергачам, сбросив десять КАБов.

На Купянском направлении противник совершил пять штурмовых действий недалеко от Синьковки и Андреевки. Четыре из них закончились неудачей, еще одна – продолжается. Зеленый Гай, Лесная Стенка и Вишневое также получили авиационные удары.

На Лиманском направлении оккупанты атаковали шесть раз, однако все атаки были отбиты. В то же время, враг нанес удары авиабомбами по Чернещине и Ямполевке.

На Северском направлении в течение дня враг наступательных действий не проводил.

На Краматорском направлении россияне совершили две атаки, одна из которых была остановлена, а другая продолжается в районе Белой Горы. Оккупанты также обстреляли Никифоровку и Марково, также оккупанты ударили НАРами в район Временного Яра.

На Торецком направлении противник атаковал девять раз в районах Дилиевки, Торецкая, Нелиповки и Щербиновки, из которых три боя завершились без успеха для врага, а еще шесть – продолжаются. Краматорск и Славянск также потерпели удары авиабомбами.

Силы обороны продолжают срывать оккупационные планы врага: в Генштабе назвали самые горячие направления фронта

На Покровском направлении с начала суток враг предпринял 11 попыток вытеснить украинских защитников с их позиций в районах Воздвиженки, Новоторецкого, Николаевки, Крутого Яра, Новогродовки и Селидового. Однако Силы обороны успешно сдерживают натиск противника, отразив восемь атак, а три боя продолжаются. Потери оккупантов пока уточняются.

Ситуация на Кураховском направлении наиболее напряженная: оккупанты совершили 12 атак вблизи населенных пунктов Цукурино, Георгиевка, Курахово, Константиновка и Екатериновка. Восемь боев завершено, а четыре продолжаются.

На Времивском направлении враг дважды безуспешно атаковал позиции украинских войск у Богоявления. Также захватчики нанесли авиационный удар по району Урожайного.

В Ореховском направлении противник продолжает обстреливать как позиции наших войск, так и гражданскую инфраструктуру. В районе Каменского продолжается боестолкновение, а враг также атаковал Малую Токмачку авиацией.

На Приднепровском направлении русские захватчики не предпринимали наступательных действий. По другим направлениям фронта ситуация оставалась стабильной, без существенных изменений.

Силы обороны продолжают срывать оккупационные планы врага: в Генштабе назвали самые горячие направления фронта

Как сообщал OBOZ.UA:

– Военный аналитик Ян Матвеев рассказал, что российское командование не смогло смириться с потерей позиций на Агрегатном заводе в Волчанске, откуда оккупантов недавно выбили украинские воины. По возвращению утраченных позиций они отправили колонну из 17 бронемашин и пехоту численностью около роты.

– Десантники Сил обороны Украины показали, как отбивают штурмы российских оккупационных войск в одном из направлений на передовой. Из-за больших потерь в бронетехнике захватчики вынуждены передвигаться на "Нивах".

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