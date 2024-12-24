'Силы обороны проводят стабилизационные мероприятия': Волошин рассказал о ситуации возле Макаровки Донецкой области. Карта

Вблизи населенного пункта Макаровка в Донецкой области Силы обороны проводят стабилизационные мероприятия и пытаются восстановить утраченные позиции. Одна из основных задач, стоящих перед украинскими воинами – не допустить полуокружения или окружения подразделений, выполняющих боевые задания в районе Макаровки.

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Об этом заявил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин в эфире "Радио Свобода". Ситуацию на этом отрезке фронта он назвал "тяжелой, но не безнадежной".

"Сейчас силы обороны Украины проводят стабилизационные мероприятия, пытаются восстановить наши позиции, стараются не дать окружить наши силы, поэтому сейчас идет активная оборона, то есть идет оборонная операция. Ее последствия, ее результаты будут известны позже", – отметил Волошин, комментируя ситуацию в районе Макаровки.

По словам спикера, целью стабилизационной операции является недопущение окружения или полуокружения подразделений Сил обороны, выполняющих боевые задачи на этом отрезке фронта, сохранение с ними логистической связи.

"Ситуация тяжелая, но не безнадежная. Ребята наши держатся", – подчеркнул Волошин.

Ранее на этой неделе в СМИ появились сообщения о полном окружении Макаровки оккупационными войсками. Эти сообщения опровергали в оперативно-стратегическом управлении войск "Хортица".

Тем временем в DeepState 24 декабря заявили, что враг оккупировал Макаровку, а также Сухие Ялы и Зеленовку, продвинулся возле Старых Тернов, Новодаровки, Волкового, Нововасильевки, Новоелизаветовки, Новоеленовки, Украинки, Зари, в Сторожевом и Курахово.

"Силы Обороны вырвались из Макаровки, по состоянию на 23.12 в селе нет окруженных подразделений", – говорится в сообщении, опубликованном в 11:54 24 декабря.

Напомним, 14 декабря в оперативно-тактической группировке войск "Хортица" заявили, что ВСУ были вынуждены покинуть ряд позиций на Покровском направлении из-за разрушений. Речь идет о позициях в районах населенных пунктов Пушкино, Песчаное и Шевченко.

Согласно заявлению, украинские подразделения пытались восстановить эти позиции.

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