Силы обороны сбили три российских вертолета и три БПЛА – Генштаб

В течение дня 8 января Силы обороны Украины нанесли ощутимые потери воздушным войскам государства-террориста. Были сбиты три вражеских БпЛА, вероятно, типа "Орлан", и 3 вертолета.

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Среди последних – по одному Ми-24 и Ка-52, тип еще одного – уточняется. Об очередных потерях России сообщили в вечерней сводке Генштаба ВСУ в Facebook.

Подтвердили уничтожение зенитными ракетными подразделениями ПС двух вертолетов в период с 14:00 до 18:00 и в Telegram Воздушных Сил ВС Украины.

Кроме того, в Генштабе отметили, что украинская авиация в течение текущих суток нанесла 10 ударов по районам сосредоточения врага, а также 2 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов. Со своей стороны подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили два района сосредоточения живой силы и состав горюче-смазочных материалов оккупантов.

Напомним: ранее сообщалось, что утром 8 января украинские воины "приземлили" очередной российский Ка-52 "Аллигатор". Он отлетал свое на восточном направлении, где сейчас идут ожесточенные бои с российскими оккупантами. А в Днепропетровской области приземлили российский БПЛА "Орлан-10", которым враг проводил воздушную разведку.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 7 января у оккупированного Мариуполя вспыхнул самолет российских оккупационных войск. Он летел в сторону Ростова (РФ), после чего занялся и начал спускаться петлями вниз;

– также 7 января в городе Каменское Днепропетровской области раздался взрыв. Силы противовоздушной обороны уничтожили вражеский беспилотник.

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