Силы обороны сдерживают наступление российских оккупантов: в Генштабе назвали самые горячие направления

18 сентября в Украине количество боевых столкновений (по состоянию на 16:00) выросло до 103. Силы обороны сдерживают российское наступление, которое особенно активно на участках у Курахово и Покровска.

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Генеральный штаб Вооруженных сил Украины поделился новой сводкой вечером в среду (938-е сутки полномасштабного вторжения). В ведомстве заверили, что наши воины принимают все необходимые меры для недопущения продвижения противника в глубь украинской территории.

"Террористы продолжают разрушать украинские города и села ракетными, авиационными и артиллерийскими ударами", – сообщила пресс-служба.

За неполные сутки среды от огня артиллерии и минометов ВС РФ на Харьковщине Черниговщине и Сумщине пострадали громады населенных пунктов Николаевка, Большая Писаревка, Бояро-Лежачи, Тимофеевка, Малушино, Угроеды, Павловка, Тимоновичи и Чайкино. Авиация аргессора ударила КАБами по районам Графского, Бондаревщины, Малушиного, Сосновки, Искровщины, Ободов, Константиновки.

На Харьковском направлении противник при поддержке авиации устроил штурмы в районе Волчанска.

На Купянском направлении россияне девять раз атаковали Силы обороны в районах Синьковки, Кругляковки, Стельмаховки. Два боестолкновения на 16:00 еще продолжались. Украинские воины стойко держат оборону и наносят врагу потери.

На Лиманском направлении захватническая армия совершила семь атак вблизи Дружелюбовки, Чернещины, Невского, Макеевки. Семь боестолкновений завершились, еще два оставались активными.

Войска оккупантов продолжают искать слабые места в нашей обороне вблизи Верхнекаменского на Северском направлении. Один штурм украинские воины отразили, еще один продолжался.

На Краматорском направлении отбиты три атаки ВС РФ вблизи Часова Яра и Ступочек. Авиация врага нанесла удары КАБами и НАРами по Часовом Яру и Дружковке.

На Торецком направлении армия России семь раз пыталась вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Дачное, Щербиновка, Нелиповка и Нью-Йорк. По Щербиновке и Иванополью оккупанты дважды ударили КАБами.

На Покровском направлении захватчики при поддержке авиации предприняли 24 попытки потеснить наших защитников в районах Новоалександровки, Новоторецкая, Гродовки, Новогродовки, Михайловки, Красного Яра. Силы обороны сдерживают напор и отразили 21 атаку. Три еще не кончились.

На Кураховском направлении вражеская армия атаковала 26 раз в сторону населенных пунктов Цукурино, Украинск, Георгиевка, Дальнее и Константиновка. 23 попытки оккупантов продвинуться вперед уже отбиты.

На Времивском направлении произошло пять атак недалеко от Екатериновки и Богоявленки. Три боя еще не завершились.

На Гуляйпольском направлении российские захватчики безуспешно атаковали в районе Гуляйполя. Авиация России нанесла удары неуправляемыми авиационными ракетами по Пятихаткам и Жеребянкам.

На Ореховском направлении оккупационные войска четыре раза штурмовали в районах Малой Токмачки и Новоданиловки. Одно боеприкосновение еще продолжалось.

Также четырежды враг безуспешно атаковал наших защитников на Приднепровском направлении.

"Продолжается операция в Курской области. Авиация врага продолжает равнять с землей свои села и города", – заявили в ГШ ВСУ. С начала суток российские самолеты нанесли 12 ударов по собственной территории (было применено 16 КАБов).

Как сообщал OBOZ.UA, 17 сентября на фронте произошло около 200 боевых столкновений. На Покровском и Кураховском направлениях россияне атаковали почти с одинаковой интенсивностью.

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