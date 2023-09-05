Силы обороны Украины используют бронеавтомобили LAVR, что о них известно. Фото и видео

Начиная с конца прошлого года в Вооруженных Силах Украины начали активно использовать сверхсовременные бронемашины LAVR производства компании LAVR International. Изготовленные из сверхпрочного металла, выдерживающего танковые обстрелы, быстрые и маневренные, они являются универсальными помощниками украинских бойцов, ведущих бои в горячих точках фронта.

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И хотя о поступлении LAVR в Украину не сообщалось на широкую аудиторию, первую партию новых бронеавтомобилей украинские военные, вероятно, получили в декабре 2022 года. Об этом сообщило издание Defence Blog, ссылаясь на фотодоказательства OSINT-группы "Ukraine Weapons Tracker and Observer".

Издание отмечало, что украинские Силы обороны получили определенное количество бронемашин LAVR TITAN-S, построенных на шасси автомобилей Toyota Land Cruiser.

А 19 августа 2023 официальное интернет-издание Министерства обороны Украины АрмияInform обнародовало обстоятельный обзор бронеавтомобилей LAVR. Журналисты издания побывали на передовой и пообщались непосредственно с военными, на службе которых находятся американские "бронезвери".

Что известно о бронеавтомобилях LAVR

Производитель

Бронемашины LAVR производит компания LAVR International – уполномоченный оборонный подрядчик правительства США. Компания занимается разработкой индивидуального бронированного оружия мирового класса транспортных средств.

Главный офис компании расположен в Соединенных Штатах, округ Нью-Йорк. Завод, расположенный в одной из стран Ближнего Востока, стабильно функционирует более 10 лет.

Техника под брендом LAVR экспортируется в Великобританию и другие страны Европы. В Украину машины поступают из одной из стран Ближнего Востока.

В настоящее время компания также рассматривает возможность локализовать производство в Польше и Великобритании, ведь размещение заводов в Европе позволит существенно сократить "плечо" логистики. Переговоры об этом ведутся достаточно активно.

Технические характеристики бронеавтомобилей LAVR

Бронеавтомобили LAVR "TITAN" относятся к категории многозадачных минно-устойчивых машин, предназначенных для использования в зонах тяжелых боевых действий. Это высокопроходимый, хорошо бронированный автомобиль, оборудованный средствами огневого поражения и, при необходимости, другими опциями.

Броня LAVR выдерживает обстрел из оружия калибра 5,45 мм и 7,62 мм, а также попадание обломков снарядов во время минометного или артиллерийского обстрела.

Поставляемый в Украину бронеавтомобиль модели LAVR "TITAN" S – это авто внутренней безопасности.

Построены они на базе шасси Toyota Land Cruiser 70, Ford 550 и Dodge Ram, что позволяет сделать авто достаточно просторным. Машины имеют V-образное противоминное днище, что очень важно в условиях боевых действий.

Уровень бронезащиты этой комплектации – B6, выдерживающий трехкратное попадание из винтовки M-16 (калибр 5,56) с 10-метрового расстояния. Емкость машины предполагает одновременное пребывание до 8 человек личного состава.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Германия передала новый пакет военной помощи Украине. В него вошли 10 танков Leopard 1A5, радар, беспилотники, транспортеры танков и боеприпасы.

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