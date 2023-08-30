10 'Леопардов', радар и беспилотники: Германия передала Украине новый пакет военной помощи

В среду, 30 августа, Германия передала новый пакет военной помощи Украине. В него вошли 10 танков Leopard 1A5.

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Об этом стало известно из заявления правительства Германии. Поставки вооружения происходят из отраслевых запасов, финансируемых немецкими фондами для наращивания потенциала безопасности.

В новый пакет помощи вошли:

10 боевых танков Leopard 1A5;

один радар TRML-4D;

16 беспилотных комплексов для разведки Vector;

четыре транспортера танков HX81;

более 13 млн боеприпасов к стрелковому оружию.

Согласно официальным заявлениям властей, оружие поступает из резервов промышленности, финансируемых немецкими фондами с целью укрепления потенциала безопасности.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Германия обратилась к Греции с предложением передать Украине 100 греческих Leopard 1A5, которые сейчас находятся в эксплуатации. Передача танков может состояться по принципу трехстороннего соглашения, согласно которому Греция получит модернизированную бронетехнику;

– министр обороны Алексей Резников предположил, что современные истребители F-16 могут усилить украинские Воздушные силы весной 2024 года. Подготовка наших авиаторов будет продолжаться некоторое время. Также нужно подготовить инфраструктуру для использования новых самолетов – на это может уйти не менее полугода.

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