10 "Леопардов", радар и беспилотники: Германия передала Украине новый пакет военной помощи
В среду, 30 августа, Германия передала новый пакет военной помощи Украине. В него вошли 10 танков Leopard 1A5.
Об этом стало известно из заявления правительства Германии. Поставки вооружения происходят из отраслевых запасов, финансируемых немецкими фондами для наращивания потенциала безопасности.
В новый пакет помощи вошли:
- 10 боевых танков Leopard 1A5;
- один радар TRML-4D;
- 16 беспилотных комплексов для разведки Vector;
- четыре транспортера танков HX81;
- более 13 млн боеприпасов к стрелковому оружию.
Согласно официальным заявлениям властей, оружие поступает из резервов промышленности, финансируемых немецкими фондами с целью укрепления потенциала безопасности.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– Германия обратилась к Греции с предложением передать Украине 100 греческих Leopard 1A5, которые сейчас находятся в эксплуатации. Передача танков может состояться по принципу трехстороннего соглашения, согласно которому Греция получит модернизированную бронетехнику;
– министр обороны Алексей Резников предположил, что современные истребители F-16 могут усилить украинские Воздушные силы весной 2024 года. Подготовка наших авиаторов будет продолжаться некоторое время. Также нужно подготовить инфраструктуру для использования новых самолетов – на это может уйти не менее полугода.
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