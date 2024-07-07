Силы обороны Украины отбросили врага в Глубоком – DeepState

Защитники Украины отбросили российских оккупантов с некоторых позиций в селе Глубокое на Харьковском направлении. В то же время у врага есть продвижения на нескольких участках фронта.

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Об этом сообщил аналитический Telegram-канал DeepState. Специалисты также обновили одноименную карту боевых действий.

"Силы обороны Украины отбрасывают врага в Глубоком", – говорится в сообщении относительно боев на севере Харьковской области.

Вместе с тем аналитики говорят и об определенных "успехах" захватчиков на Купянском, Лиманском, Краматорском, Торецком и Покровском направлениях.

Отмечается, что российские оккупационные войска продвинулись возле Лозоватского, Евгеньевки и Новоселовки Первой в Покровском районе Донетчины.

Также армия РФ прошла вперед в Северном вблизи Торецка. Кроме этого, сообщается о продвижении оккупантов возле Часового Яра и Калиновки Бахмутского района Донетчины.

Кроме того, враг продвинулся в районе Песчаного Купянского района Харьковщины и Макеевки – Сватовского района Луганщины.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки на фронте произошло 151 боевое столкновение, больше всего – 49 боев – на Покровском направлении. Враг активно применяет авиацию, обстреливая позиции Сил обороны и населенные пункты десятками авиабомб.

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