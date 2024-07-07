Враг при поддержке авиации продолжает наступление на Харьковщине и других направлениях, Силы обороны дают бой – Генштаб

Российская оккупационная армия продолжает наступать на разных участках фронта в попытке прорвать оборону украинских войск. Враг активно применяет авиацию, обстреливая позиции ВСУ и населенные пункты десятками авиабомб.

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Всего за прошедшие сутки на фронте произошло 151 боевое столкновение. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 7 июля.

В течение суток российские террористы нанесли по позициям наших войск и населенным пунктам два ракетных удара и 58 авиационных ударов с применением 76 авиабомб. Всего враг совершил около четырех тысяч обстрелов, 138 из них – из реактивных систем залпового огня, применил 1041 дрон-камикадзе.

Противник наносил авиационные удары в районах населенных пунктов Избицкое, Старица, Волчанск, Липцы, Волчанские Хутора Харьковской области; Часов Яр, Юрьевка, Торецк, Нью-Йорк, Александрополь, Новоселовка Первая, Волчье, Воздвиженка, Семеновка, Михайловка, Мемрик, Ильинка, Песчаное, Григоровка, Константиновка, Екатериновка, Елизаветовка, Константинопольское, Ганновка, Великая Новоселка, Урожайное Донецкой области; Гуляйполе, Новоданиловка Запорожской области.

Ночью 7 июля враг атаковал двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" и 13 ударными дронами типа Shahed из Курской области РФ. В результате боевой работы зенитными ракетными подразделениями, расчетами мобильных огневых групп Сил обороны и средствами РЭБ Воздушных сил ВСУ сбито 13 БПЛА в Кировоградской, Харьковской, Сумской и Полтавской областях.

На Харьковском направлении враг продолжал наступательные и штурмовые действия при поддержке авиации. Всего на этом участке фронта произошло 11 боевых столкновений в районах населенных пунктов Волчанск, Глубокое и Липцы.

На Купянском направлении количество боевых столкновений за сутки увеличилось до семи. Силы обороны отражали атаки противника в районах Синьковки, Петропавловки и Стельмаховки Харьковской области.

На Лиманском направлении наши войска отразили 20 атак оккупантов в районах населенных пунктов Грековка, Макеевка, Невское Луганской области, Терны и Торское в Донецкой области.

На Северском направлении Силами обороны отражены пять атак в районах Спорного и Выемки Донецкой области.

На Краматорском направлении украинские защитники пресекли 11 попыток противника прорвать нашу оборону в районах Клищиевки, Калиновки, Ивановского и Андреевки Донецкой области.

На Торецком направлении агрессор достаточно активен. Враг совершил 16 атак в районах населенных пунктов Торецк, Северное, Железное и Нью-Йорк в Донецкой области. Поддерживал свои действия авиаударами.

На Покровском направлении наши защитники отбивали 49 атак оккупантов вблизи населенных пунктов Юрьевка, Новоалександровка, Воздвиженка, Калиновое, Лозоватское, Прогресс, Новоселовка Первая, Евгеньевка, Яснобродовка и Карловка Донецкой области.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Парасковиевка и Константиновка, где враг пытался 19 раз прорвать оборону наших войск.

На Времовском направлении противник совершил четыре атаки украинских позиций в районе Водяного Донецкой области.

На Ореховском направлении произошло четыре боевых столкновения. Враг получил жесткий отпор возле Роботиного и Новоданиловки.

На Приднепровском направлении оккупанты пытаются выбить подразделения Сил обороны с позиций на плацдармах на левобережье Днепра. Захватчики проводили пять атак, успеха не имели.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории России.

Украинские военнослужащие продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают наступательный потенциал врага вдоль всей линии боевого столкновения и в тылу.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили две артиллерийские системы, зенитно-ракетный комплекс "Бук", пункт управления БпЛА, 22 района сосредоточения личного состава и военной техники.

В общей сложности за прошедшие сутки общие потери российских захватчиков составили 1150 человек. Также наши воины обезвредили 2 танка, 16 боевых бронированных машин, 40 артиллерийских систем, 1 средство ПВО, 53 БПЛА оперативно-тактического уровня, одну крылатую ракету, 50 автомобилей и 16 единиц специальной техники.

Напомним, в ночь на 7 июля российская оккупационная армия нанесла ракетные удары по Днепропетровской области. Под атакой врага оказался город Павлоград. В населенном пункте обломками повреждены 4 частных дома.

Ранее сообщалось, что российские оккупационные войска 6 июля снова нанесли удары по Донетчине. Под вражеским огнем оказались Покровск и Украинск. Известно о по меньшей мере одном погибшем и раненых, есть разрушения.