Силы обороны Украины продолжают держать оборону: на фронте произошло 224 боевых столкновения - Генштаб

Российские оккупационные войска продолжают штурмы позиций украинских защитников в попытках улучшить свое тактическое положение. На сегодняшний день наиболее горячими являются Покровское и Кураховское направления. Однако Силы обороны продолжают мужественно держать оборону Украины.

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Как отмечено в последней за 23 ноября сводке Генштаба ВСУ, за сутки произошло 224 боевых столкновения. Противник нанес 37 авиаударов, сбросил на Украину 48 КАБов и пытался нанести удары более 270 дронами-камикадзе.

На Харьковском направлении произошло 13 боевых столкновений с российскими захватчиками. Одиннадцать атак в районах Волчанска и Тихого отразили украинские воины, еще две – продолжаются.

На Купянском направлении противник 12 раз пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций вблизи Глушковки, Синковки, Загрызового, Новоплатоновки, Кондрашовки, Песчаного и Зеленой Рощи.

Семнадцать раз враг атаковал на Лиманском направлении, пытаясь продвинуться в направлении Дружелюбовки, Твердохлебового, Новоегоровки, Грековки, Новомихайловки, Чернещины, Копанок, Ямполевки и Тернов. К тому же враг нанес авиационный удар неуправляемыми ракетами по населенному пункту Твердохлебово.

На Северском направлении в районе Белогоровки наши защитники отразили один вражеский штурм.

Нанося по населенному пункту Часов Яр авиационный удар неуправляемыми ракетами на Краматорском направлении, противник совершил три штурма позиций наших защитников. Активность окупантов проявлялась в районах Ступочек и Часового Яра, все попытки врага улучшить свое положение были остановлены украинскими воинами.

Нанося авиаудары по Торецку, Нелиповке, Екатериновке и Иванополью враг дважды пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении в районе населенного пункта Торецк.

Интенсивно атакует враг украинских защитников на Покровском направлении. Здесь, в течение дня, агрессор совершил 55 наступательных действий. Наибольшая активность российских окупантов сохраняется в районах Луч, Лысовка, Крутый Яр, Мирноград, Григорьевка, Миролюбовка, Даченское, Желтое, Пушкино, Петровка и Пустынка. В общей сложности, 49 атак на направлении украинские защитники уже отбили, еще шесть боестолкновений продолжаются. Ситуация сложная, но контролируемая Силами обороны. Наши воины прилагают усилия для недопущения продвижения противника в глубину украинской территории.

По имеющейся в настоящее время информации, за сегодняшний день потери агрессора на данном направлении составили 167 человек убитыми и ранеными. Уничтожены два бронетранспортера, одна боевая машина пехоты, две единицы автомобильной техники. Кроме того, были повреждены три боевых машины пехоты противника.

На Кураховском направлении в настоящее время суток насчитывается 47 боевых столкновений. Захватчики сохраняют высокую активность, пытаясь продвинуться в районах Берестков, Дальнего, Романовки, Солнцевки, Зари, Новодмитровки, Курахово, Екатериновки и Антоновки. Противник нанес авиационные удары управляемыми авиабомбами по районам Дачного, Романовки и Улаклов.

На данном направлении противник потерял 64 человека убитыми и ранеными. Наши воины уничтожили один танк, одну единицу мототехники и шесть блиндажей, существенно повреждены две бронированные машины врага.

На Времивском направлении произошло двадцать пять боеприкосновений. Все вражеские штурмы остановлены в районах Великой Новоселки, Новодаровки, Трудового, Сухих Ялов, Раздольного, Константинопольского и Равнополья.

На Гуляйпольском направлении враг активных действий не производил. Населенные пункты Темировка и Зеленое Поле на Ореховском направлении подверглись бомбардировкам шестью управляемыми авиационными бомбами.

На Приднепровском направлении наши воины пять раз отражали атаки российских захватчиков на позиции украинского войска.

"На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло", – отметили в Генштабе.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что кремлевский диктатор Владимир Путин поставил цель вытеснить украинские войска из Курской области России до конкретной даты. Речь идет о 20 января 2025 года — дне инаугурации нового президента США.