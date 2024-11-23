'Это не игрушки': Зеленский назвал дату, к которой Путин задался целью вытеснить ВСУ из Курщины

Президент Владимир Зеленский заявил, что кремлевский диктатор Владимир Путин поставил цель вытеснить украинские войска из Курской области России до конкретной даты.

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Зеленский сделал это заявление в ходе общения с журналистами на 3-й Международной конференции по продовольственной безопасности Grain from Ukraine. Путин хочет показать, что он контролирует ситуацию, но это не так.

"Я уверен, что он (Путин – ред.) хочет нас вытеснить (из Курщины – ред.) до 20 января. Для него очень важно продемонстрировать, что он контролирует ситуацию. Но он не контролирует ситуацию. Курская операция – это не игрушки. Мы показали, что он не способен полностью защищать свое государство. Он все бросил на оккупацию и разрушение Украины", – сказал глава государства.

Президент также подчеркнул, что на Курском направлении Россия понесет такие потери, которые она не понесла ранее..

"Он (Путин – ред.) хочет показать, что выполнит так называемые задачи СВО – оккупирует весь Донбасс, и ему нужно вытеснить нас из Курского направления. Вот эти две задачи у него есть", – отметил Зеленский.

Напомним, накануне, 22 ноября, стало известно, что Россия привлекла 11 тыс. военных КНДР.

Также сообщалось, что из-за операции ВСУ на Курщине Россия отменила наступление на Запорожье: оккупанты вынуждены были перебрасывать в Курскую область часть своих сил с юга Украины.

Кроме того, Курская операция Сил обороны заставила агрессора изменить свои планы по Сумщине и Харьковщине.

Как сообщал OBOZ.UA, в Курской области РФ был нанесен удар ракетами Storm Shadow.