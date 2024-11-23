"Это не игрушки": Зеленский назвал дату, к которой Путин задался целью вытеснить ВСУ из Курщины
Президент Владимир Зеленский заявил, что кремлевский диктатор Владимир Путин поставил цель вытеснить украинские войска из Курской области России до конкретной даты.
Зеленский сделал это заявление в ходе общения с журналистами на 3-й Международной конференции по продовольственной безопасности Grain from Ukraine. Путин хочет показать, что он контролирует ситуацию, но это не так.
"Я уверен, что он (Путин – ред.) хочет нас вытеснить (из Курщины – ред.) до 20 января. Для него очень важно продемонстрировать, что он контролирует ситуацию. Но он не контролирует ситуацию. Курская операция – это не игрушки. Мы показали, что он не способен полностью защищать свое государство. Он все бросил на оккупацию и разрушение Украины", – сказал глава государства.
Президент также подчеркнул, что на Курском направлении Россия понесет такие потери, которые она не понесла ранее..
"Он (Путин – ред.) хочет показать, что выполнит так называемые задачи СВО – оккупирует весь Донбасс, и ему нужно вытеснить нас из Курского направления. Вот эти две задачи у него есть", – отметил Зеленский.
Напомним, накануне, 22 ноября, стало известно, что Россия привлекла 11 тыс. военных КНДР.
Также сообщалось, что из-за операции ВСУ на Курщине Россия отменила наступление на Запорожье: оккупанты вынуждены были перебрасывать в Курскую область часть своих сил с юга Украины.
Кроме того, Курская операция Сил обороны заставила агрессора изменить свои планы по Сумщине и Харьковщине.
Как сообщал OBOZ.UA, в Курской области РФ был нанесен удар ракетами Storm Shadow.
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