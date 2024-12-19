Силы обороны успешно сбили вражеский Shahed с бортового пулемета на вертолете Ми-8. Видео

Защитники украинского неба опубликовали новые кадры уничтожения российского дрона-камикадзе типа Shahed. Вражеский БПЛА приземлили выстрелами из бортового пулемета на вертолете Ми-8.

Видео дня

Этот ролик опубликовали в Telegram-канале "Соняшний", который ведут бойцы Воздушных сил ВСУ. "Кстати, съемку ведет Airbus H125 с помощью FLIR", – говорится в сообщении.

На кадрах видно украинский Ми-8, который преследует вражеский "Шахед".

Наши военные успешно поразили дрон, запущенный захватчиками, после чего "Шахед" упал на открытой территории и взорвался.

Как сообщал OBOZ.UA, о том, что "Шахеды" уничтожают пулеметными очередями, выпущенными с вертолета, стало известно еще летом. Тогда было опубликовано видео, на котором пулеметчик работал по цели из открытой боковой двери вертолета.

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