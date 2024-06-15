Силы обороны выбили войска РФ с позиций в Серебрянском лесничестве: карта

Украинские защитники выбили российских захватчиков с позиций в Клищиевке на Донбассе и в Серебрянском лесничестве Луганской области. В свою очередь оккупанты продвинулись вперед возле Калиновки, Новопокровского и Яснобродовки.

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Об этом 15 июня заявили аналитический канал Deep State и спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин. Также их заявление подтвердил заместитель командира бригады "Азов", Герой Украины Святослав "Калина" Паламар.

Относительно продвижения врага у Калиновки, Новопокровского и Яснобродовки, Волошин отметил, что тактическая ситуация в этих местах достаточно динамична и постоянно меняется. И сейчас там продолжаются бои, так что сказать о потере наших позиций нельзя.

"Нельзя сказать, что только враг пытается штурмовать. Силы обороны также штурмуют позиции противника, отражают его оборонительные рубежи и огневые точки. Мы также совершаем свои контратакующие действия, на тактическом уровне занимаем их огневые позиции, выбиваем с их рубежей", – отметил представитель ОСГВ по поводу Серебрянского лесничества.

"Оккупанты отступили в Серебрянском лесничестве – так пишут некоторые СМИ. Можно и по-человечески написать – потеряли свои позиции, или Силы обороны выбили орков с их позиций, если не хотите называть подразделение, которое за этим "отступили" стоящее", – в свою очередь сказал Паламар.

Представитель "Азова" также намекнул, что сообщений об освобождении украинских территорий будет гораздо больше, когда бригада "получит нормальное вооружение".

Серебрянский лес, который находится у самой Кременной, на границе с Харьковской областью, когда-то был заказником местного значения в Луганской области. После оккупации города российскими войсками весной 2022 года, оккупанты пытались продвинуться дальше, в направлении Харьковщины. Впрочем, Силы обороны задержали здесь россиян.

Сейчас через лес пролегает линия фронта, здесь продолжаются жесткие бои.

12-я бригада специального назначения "Азов" – военное формирование Нацгвардии Украины. История бригады начинается с 2014 года, когда был создан добровольческий батальон патрульной службы милиции особого назначения "Азов" МВД Украины. Он патрулировал в Приазовье, в июне с боями освободил Мариуполь, также участвовал в боях под Иловайском. Осенью батальон был переформирован в полк и вошел в состав Нацгвардии.

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году полк стал центром обороны города Мариуполь и в дальнейшем удерживал комбинат Азовсталь. В феврале 2023 года подразделение реорганизовано в 12-ю бригаду специального назначения "Азов".

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине 15 июня, по состоянию на 19:00, произошло более 70 боевых столкновений. Самое сильное давление окупантов на Покровском направлении. На севере Харьковской области захватчики тоже пытаются штурмовать наши позиции, в том числе в Волчанске.

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