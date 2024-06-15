Войска РФ увеличили количество атак на Харьковском направлении, продолжаются бои в районе Волчанска – Генштаб

В Украине в субботу, 15 июня, по состоянию на 16:00 произошло 60 боевых столкновений. Самое сильное давление оккупантов – на Покровском направлении.

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На севере Харьковской области захватчики также пытаются штурмовать наши позиции, в том числе в Волчанске. Об этом в вечерней сводке в 843 сутки полномасштабной войны сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Наши защитники останавливают врага, держат рубежи и рушат планы российского агрессора", – рассказали в ведомстве.

ВС РФ увеличили количество атак на Харьковском направлении до пяти (на 16:00 субботы). Продолжался еще один бой в Волчанске. Также в этом районе самолет противника из Белгородской области запустил по нашей территории КАБ.

На Краматорском направлении общее количество попыток оккупантов продвинуться равно трем за сутки. Активных боев по состоянию на 16:00 не было.

На Покровском направлении продолжались девять столкновений с оккупантами в районах Новоалександровки, Калинового, Новоселовки Первой. За субботу враг уже 24 раза пытался давить на этом направлении при поддержке авиации, в том числе бомбил КАБами районы Новогродовки, Александрополя, Мирного, Желанного, Евгеньевки, Новоселовки Первой и Карловки. Направление остается наиболее горячим.

Продолжался бой в районе Красногоровки на Кураховском направлении. Всего там зафиксировали семь боестолкновений.

На Времивском направлении россияне пытались атаковать восемь раз, все попытки улучшить тактическое положение оказались безуспешными.

На Приднепровском направлении окончилась неудачей попытка агрессора атаковать в районе Крынок.

На остальных направлениях обстановка без существенных изменений. "Наши войска контролируют ситуацию и истощают силы агрессора вдоль всей линии боевого столкновения", – добавили в ГШ ВСУ.

Как сообщал OBOZ.UA, в течение 14 июня Генштаб ВСУ зафиксировал 112 боевых столкновений. По состоянию на утро 15-го числа в акваториях Черного и Азовского морей РФ держала девять военных кораблей.

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