Силы обороны за сутки поразили 15 районов сосредоточения личного состава армии РФ: свежие данные от Генштаба

Накануне, 14 июня, произошло 112 боевых столкновений, враг атаковал с применением ракет, авиации, РСЗО и ариллерии. Украинские воины наносили ответные удары: поражены, в частности, два склада БК врага и 15 районов сосредоточения личного состава армии РФ.

С начала суток 15 июня на линии фронта произошло уже 31 боевое столкновение, горячее всего ныне – на Покровском, Купянском и Кураховском направлениях. Детальнее о ситуации на поле боя говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины на 10:00 утра.

По данным Генштаба, накануне произошло 112 боевых столкновений. Враг 14 июня бил по позициям украинских воинов и по населенным пунктам 17 ракетами, сбросил 56 КАБ, совершил более 3 тыс. обстрелов, в том числе 104 – из РСЗО.

Украинские воины также наносили удары по вражеским силам.

По данным Генштаба, Воздушные силы и ракетные войска и артиллерия Сил обороны накануне поразили три средства противовоздушной обороны, пункт управления БпЛА, три артиллерийских средства, два склада боеприпасов и 15 районов сосредоточения личного состава и ВВТ оккупантов.

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"В итоге за прошедшие сутки общие потери российских захватчиков составили 1090 человек. Также враг потерял 20 танков, 29 боевых бронированных машин, 37 артиллерийских систем, две РСЗО, четыре средства ПВО, 51 БпЛА оперативно-тактического уровня, семь ракет, 57 автомобилей и 12 один специальной техники", – добавили в Генштабе.

Уже сегодня произошло 31 боевое столкновение. Оккупанты совершили 12 авиаударов с применением 19 КАБов, 547 обстрелов позиций наших войск. Также российские террористы задействовали для ударов 18 дронов-камикадзе.

На Харьковском направлении с начала суток российские террористы трижды пытались потеснить наших воинов с позиций. Возле Тихого атака отбита. Продолжается бой в двух локациях в районе Волчанска.

"По уточненным данным, за вчера на этом направлении враг потерял более 112 человек убитыми и ранеными. Также уничтожены боевая бронированная машина, десять автомобилей, три единицы специальной техники и три склада с боеприпасами. Поврежден танк, две артсистемы, пять автомобилей и единица спецтехники", – рассказали в Генштабе.

На Купянском направлении продолжаются пять боеприкосновений. В районах населенных пунктов Петропавловка, Андреевка, Грековка и Невское оккупанты пытаются выбить наши подразделения с позиций. Ситуация контролируется.

На Северском направлении противник атакует наших воинов у Раздоловки. Идет бой. Враг успеха не имеет.

Самая напряженная ситуация который день подряд сохраняется на Покровском направлении. К 10 часам там продолжались три боевых столкновения в районах Новоалександровки, Евгеньевки и Новоселовки Первой. Столько же атак уже отбито. Силы обороны продолжают прилагать усилия по стабилизации обстановки, наносят комплексное огневое поражение.

На Кураховском направлении успешно отражены пять попыток врага вклиниться в нашу оборону недалеко от Победы и Парасковеевки.

"С начала суток на Времьевском направлении наши воины отбивают атаку в районе Старомайорского. Ситуация контролируемая. У Урожайного и Водяного четыре боеприкосновения уже завершились. Противник понес потери и перегруппировывается", – отметили в Генштабе.

На Ореховском направлении враг предпринял две неудачные попытки вытеснить украинских воинов с позиций в районе Малой Токмачки и Работино. Потери оккупантов уточняются.

На остальных направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.

Напомним, утром 14 июня россияне пожаловались на взрывы в районе аэродрома "Морозовск". На нем базируются вражеские СУ-24 и Су-34. Оккупанты традиционно заявили об "отражении атаки"

Однако уже к вечеру того же дня в сети было опубликовано спутниковое фото аэродрома "Морозовск" в РФ после ночной атаки.

На спутниковых снимках аэродрома до и после атаки беспилотников виден уничтоженный ангар, следы пожара и исчезновение пяти самолетов Су-34.