Россия держит в Азовском море 8 вражеских кораблей, три из них – носители 'Калибров'

На утро 15 июня российская террористическая армия продолжает держать корабельную группировку в Черном и Азовском морях. Всего по состоянию на 6:40 было зафиксировано 9 вражеских кораблей в акваториях обоих морей.

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Среди них есть, в том числе, носители крылатых ракет "Калибр". Об этом сообщили Военно-морские силы ВСУ.

В Черном море оккупанты держат один вражеский корабль, который является носителем крылатых ракет "Калибр". Общий залп достигает 4 ракет.

В акватории Азовского моря вражеская группировка существенно больше. Там зафиксировано 8 российских кораблей, 3 из которых являются носителями крылатых ракет "Калибр". Общий залп ракет может достигать 24 единиц.

Кроме того, российские ракетоносители зафиксированы в Средиземном море. Там находятся два вражеских корабля, которые являются носителями крылатых ракет "Калибр" с общим залпом до 12 ракет.

В ВМС Украины подчеркнули, что за прошедшие сутки 14 июня в интересах страны-террориста России проход по Керченскому проливу совершили 8 судов к Черному морю. Из них 6 продолжили движение в направлении пролива Босфор. В Азовское море зашли 8 судов, из них одно двигалось из пролива Босфор.

Также украинские защитники сообщили, что Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS).

Напомним, российские войска пытаются защитить от уничтожения Украиной незаконно построенный Керченский мост во временно захваченном Крыму. Раньше для этого они использовали корабли, но теперь корабли все чаще подпадают под прицел Сил обороны.

Ранее представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что РФ пытается спрятать большие корабли и носители "Калибров" во временно оккупированном Крыму. Однако "охота" за ними продолжается.

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