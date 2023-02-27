Силы обороны за сутки отбили 81 атаку оккупантов, враг пытается уничтожить критическую инфраструктуру Украины – Генштаб

Страна-агрессор РФ 369-е сутки продолжает вести полномасштабную вооруженную агрессию против Украины, основные усилия направляя на ведение наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. Силы обороны накануне отбили 81 атаку оккупантов на этих участках фронта.

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Вместе с тем враг пытается уничтожить критическую инфраструктуру нашего государства – наносит удары, совершает артиллерийские обстрелы гражданских объектов и домов мирных жителей. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке на 27 февраля.

Отмечается, что российская армия постоянно ведет воздушную разведку для корректировки своих атак. В течение 26 февраля она нанесла пять ракетных и 13 авиационных ударов, два из которых – с применением БПЛА типа Shahed-136 по гражданской инфраструктуре. Оба дрона-камикадзе наши воины сбили.

Также агрессор совершил более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданской инфраструктуре Херсонщины и Донбасса. Есть погибшие и раненые мирные люди, уничтожены гражданские дома и инфраструктурные объекты. Уровень угрозы нанесения Россией ракетных ударов остается высоким по всей территории Украины.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Враг продолжает сохранять военное присутствие вблизи госграницы Украины, однако признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Он совершил минометные и артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Хреновка и Екатериновка Черниговской области; Горки, Атинское, Стукаловка, Гирино, Павловка, Волфино Сумской области, а также Ветеринарное, Красная Заря, Стрелечья, Старица, Волчанские Хутора, Черняки, Лошаково, Красное Первое, Строевка, Новомлынск, Двуречная, Западное и Купянск Харьковской области. Недалеко от Поповки и Красной Зари оккупанты применили БПЛА с боевой нагрузкой.

На Купянском и Лиманском направлениях агрессор вел безуспешные наступательные действия в районах Новоселовского, Площанки, Белогоровки, Спорного и Берестового. Вражеские артиллерийские обстрелы зафиксированы более чем в 25 населенных пунктах, среди которых Лиман Первый и Куриловка Харьковской области; Новоселовское, Краснопоповка, Диброва, Серебрянское лесничество, Белогоровка, Спорное, Раздолевка и Федоровка на Луганщине.

На Бахмутском направлении оккупанты продолжают атаковать позиции наших войск, совершили без успеха наступательные действия возле Дубово-Васильевки, Ягодного, Бахмута, Ивановского и Северного Донецкой области. Обстрелам подверглись районы более 25 н. п., в частности, Дубово-Васильевка, Бахмут, Ивановское, Клещиевка, Курдюмовка, Белая Гора, Озаряновка, Ступочки, Железное и Южное.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях враг вел безуспешные наступления вблизи н. п. Каменка, Авдеевка, Водяное, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Угледар. Совершил артбстрелы по районам Новобахмутовки, Авдеевки, Ласточкиного, Первомайского, Невельского, Красногоровки, Марьинки, Новомихайловки, Угледара и Времовки Донецкой области.

На Запорожском направлении огневому воздействию подверглись районы более 30 н. п., среди которых Времивка и Новополье Донецкой области; Ольговское, Малиновка, Красное, Волшебное, Белогорье, Новоданиловка, Орехов и Новоандреевка Запорожской области.

На Херсонском направлении от артиллерийского огня оккупационных войск пострадали районы 27 населенных пунктов, среди которых Михайловка, Качкаровка, Львово, Антоновка, Херсон, Камышаны, Благовещенское, Белозерка, Днепровское и Береговое Херсонской области.

ВС РФ продолжают нести значительные потери. Так, в районе Бахмутовки на Донетчине с 22 по 24 февраля в медучреждения доставлены около 30 тел мертвых и 65 раненых оккупантов.

На фоне боевых успехов ВСУ в рядах врага отмечается массовое дезертирство. Учитывая это, российские заместители командиров по политической работе активно проводят разъяснительную работу по предотвращению дезертирства среди военнослужащих. До захватчиков пытаются довести статьи Уголовного кодекса о наказании. В частности, всех их пугают, якобы военные, с 2017 года находящиеся в статусе самовольно покинувших воинскую часть, получили наказание от 4 до 12 лет лишения свободы.

Из-за опасений деоккупации украинских территорий в Олешках и Скадовске на Херсонщине "власти" готовятся к бегству в Крым. В частности, с 21 февраля отмечен выезд местных коллаборантов в Бахчисарай, Симферополь и Керчь, а с 24 февраля оккупанты объявили об "эвакуации" всех желающих. Для перевозки коллаборантов враг задействовал военные грузовые автомобили, с собой разрешено брать только ручной багаж.

Авиация Сил обороны Украины накануне нанесла четыре удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Защитники уничтожили российский штурмовик СУ-25. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили склад боеприпасов и вражескую станцию подавления спутниковой связи.

Как сообщал OBOZREVATEL, бойцы ВСУ борются с российскими оккупантами в Херсонской области, работая над тем, чтобы оттеснить их от реки Днепр. Ныне она стала практически линией фронта, защитники находятся совсем близко к врагу.

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