Силы обороны зачистили Придорожное в Запорожье, о 'захвате' которого заявлял враг. Видео

Российские войска заявили о якобы захвате села Придорожное в Запорожской области, однако эта информация не соответствует действительности. Силы обороны Украины провели зачистку населенного пункта и уничтожили диверсионно-разведывательную группу противника.

Военные подтвердили контроль над селом. Об этом сообщили в 33-м отдельном штурмовом полку ВСУ.

По данным украинских военных, противник традиционно "нарисовал" захват Придорожного на собственных картах авансом, после чего попытался подтвердить заявление действиями на местности. Для этого оккупанты направили в село диверсионно-разведывательную группу с целью установления флага и создания картинки для отчетности.

Впрочем, попытка закрепиться завершилась провалом: вражеская ДРГ была обнаружена и уничтожена, а присутствие украинских бойцов на месте окончательно опровергло российские заявления.

Придорожное было и остается под контролем Сил обороны Украины, а любые сообщения РФ о его "захвате" являются элементом информационной войны. Над селом развевается государственный флаг Украины, что подтверждают обнародованные видеокадры с места событий.

Украинские военные призвали доверять официальной информации от подразделений ВСУ, которые непосредственно держат позиции на передовой, и не поддаваться на пропагандистские заявления противника.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что российские войска пытаются закрепиться в Гуляйполе и ведут наступательные операции вблизи Покровска. Контроль над населенными пунктами пока не подтвержден. Параллельно на Покровском направлении украинские подразделения восстановили часть позиций.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!