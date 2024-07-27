Силы Обороны заставляют врага идти в лобовые атаки, где их резервы стираются быстрее, – журналист

Противостояние между Украиной и Россией на линии фронта перешло в стадию "игры резервами". И Силы обороны прибегают к выигрышной в текущих условиях тактике: они заставляют врага идти в лобовые атаки, в которых резервы России стираются быстрее.

Видео дня

РФ вынуждена бросать в штурмы те подразделения, которые берегла для нового наступления в конце текущего года. Об этом написал военный корреспондент Богдан Мирошников в своем Telegram-канале.

Журналист отметил, что прямо сейчас РФ усиленно теряет собственные резервы, продолжая активные штурмовые действия на ряде направлений фронта и снижая способность к новому наступлению, которое прогнозировалось в конце года.

"Похоже, игра резервами на фронте – в самом разгаре. Силы Обороны заставляют врага идти в лобовые атаки, где их резервы стираются быстрее. В общем, этой осенью-зимой ожидалась новая наступательная кампания оккупантов. Но они решили не заканчивать текущую и бросают прямо сейчас в штурмы те подразделения, которые готовились к концу года. Поэтому этот тяжелый для нас период не заканчивается", - отметил Мирошников.

В то же время он предостерег украинцев от уныния из-за якобы нескончаемых запасов в России как техники и вооружений, так и "пушечного мяса". И отметил: после темных времен, которые мы переживаем сейчас, над Украиной непременно взойдет солнце Победы.

"Не думайте, что у врага нет проблем из-за этого. Скоро они будут очевидными, а впоследствии бесконечные наступления сыграют с орками плохую шутку. Да, это будет потом, не сейчас. Очень прошу вас – не надо думать, что у врага ресурсы безлимитны.. Иначе мы бы не были там, где сейчас. Все будет ок, но для этого надо всем нам хорошенько попотеть. – попытался подбодрить украинцев журналист.

Напомним, ранее военно-политический обозреватель Александр Коваленко выразил мнение, что "освобождение Крыма уже идет полным ходом". Свое мнение он аргументировал примерами важных задач, которые выполнили Силы обороны и которые приближают деоккупацию полуострова.

Также свой анализ ситуации на поле боя обнародовали в американском Институте изучения войны. Там уверены, что ныне армия РФ измельчает наступательные операции по всему фронту, чтобы отвлечь ВСУ. От попыток добиться быстрых тактических результатов на отдельных направлениях военное командование РФ, по мнению аналитиков, отказалось. Не исключено – из-за понимания, что имеющиеся, в частности, в Донецкой области российские силы неспособны выполнить поставленные перед ними задачи.